В понедельник, 1 февраля «Порту» на своем поле примет «Риу Аве» в рамках 16-го тура португальской Примейры. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Порту» — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» начали новый год с крупной домашней победы над «Морейренсе» (3:0), после чего на выезде разгромили «Фамаликан» (4:1).

В выездном матче Кубка Португалии «Порту» одолел «Насьонал» (4:2), после чего в рамках чемпионата поделил очки с наступающей на пятки «Бенфикой» (1:1).

Из Кубка лиги «Порту» вылетел, проиграв в гостях «Спортингу» (1:2), после чего в чемпионате победил на выезде «Фаренсе» (1:0).

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В последнем матче подопечные Сержиу Консейсау в рамках Кубка Португалии обыграли на выезде «Жил Висенте» со счетом 2:0.

После 15 туров чемпионата Португалии «Порту» с 35 очками идет вторым, на 4 балла отставая от «Спортинга». Разница мячей 37-17, по 7 голов забили Мехди Тареми и Сержиу Оливейра.

«Риу Аве»

«Большая река» закончила 2020-й год домашним поражением от «Маритиму» (1:3),, а новый год «Риу Аве» начал гостевым проигрышем «Пасушу де Феррейра» (0:2), ставшим третьим подряд.

Неудачную серию прервала домашняя победа над «Портимоненсе» (3:0), но затем подопечные Педру Кунья вылетели из Кубка Португалии, дома проиграв «Эшторилу» (1:2).

В последних матчах «Риу Аве» на выезде поделили очки с лидером таблицы — «Спортингом» (1:1) и дома проиграл «Санта-Кларе» (1:2).

После 15 туров «Риу Аве» с 15 очками на 12-м месте, разница мячей 11-18, 3 гола забил Ретаро Месино.

Прогноз

На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Риу Аве» — 7.40.

В прошлом сезоне «Порту» на выезде победил «Риу Аве» 1:0, дома сыграв 2:2. В последних 5 матчах между командами «Порту» трижды побели и два раза сыграл вничью.

«Порту» не проигрывает «Риу Аве» последние 9 лет, прогнозируем, что «драконы» победят и в этот раз.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «Обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.69.