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    «Страсбург» продолжит беспроигрышную серию?

    «Страсбург» — «Реймс». Прогноз и ставка (к. 2.15) на матч Лиги 1 31 января 2021 года

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    «Страсбург» — «Реймс»: прогноз и ставка
    Людовик Ажорк
    31 января состоится один из матчей 22 тура французской Лиги 1 в котором «Страсбург» на своем поле примет «Реймс». Команды проведут встречу на поле «Стад де ла Мено». Начало в 17:00 мск. «Страсбург» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Страсбург»

    У «Страсбурга» началась беспроигрышная серия, которая составляет 4 матча. В трех случаях хозяева побеждали, причем без пропущенных голов.

    «Сине-белые» начали серию с разгрома «Нима» со счетом 5:0. По одному голу коллектив забил «Лансу» и «Сент-Этьену». В последнем матче «Страсбург» сыграл вничью с «Дижоном» (1:1).

    В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбург» занимает 15 место. В активе команды 24 очка. За 21 тур она 7 раз выиграла, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В списке травмированных у «двухцветных» Мохамед Симакан, Матц Селс и Лебо Мотиба.

    «Реймс»

    «Реймс» тоже достаточно мало проигрывал в последних матчах. Команда проиграла всего один поединок из шести. Фиаско гости потерпели в матче с «Лиллем» (1:2).

    Неудачу «красно-белые» перекрыли победами над «Брестом» (1:0) и «Сент-Этьеном» (3:1). Кроме этого, отметим 0:0 с «Дижоном» и 3:1 с «Бордо».

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    • «Реймс» имеет достаточно ровную статистику — 6 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Отметим, что лишь две победы припадают на выездную статистику команды.

    Фрейзер Хорнби, Няша Манетзи, Арбер Зенели и Валон Бериша травмированы и не смогут сыграть.

    Прогноз

    «Страсбург» букмекеры выставили в качестве фаворита за 2.11. «Реймс» они оценивают коэффициентом 3.90. Между ними за 3.25 стала ничья.

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    Если смотреть на результаты, то «Страсбург» в этом плане смотрится лучше. Он победил в трех из четырех матчей, пропустив всего один гол за этот период. «Реймсу» не хватает стабильности и победы команды часто сменяются ничьей или поражением. При этом гости мало побеждают на выезде.

    Рекомендуем поставить на двойной исход «1Х и тотал меньше 2.5» за 2.15. Три последних матча хозяев заканчивались с тоталом меньше 2.5.

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