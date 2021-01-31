31 января состоится один из матчей 22 тура французской Лиги 1 в котором «Страсбург» на своем поле примет «Реймс». Команды проведут встречу на поле «Стад де ла Мено». Начало в 17:00 мск. «Страсбург» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

У «Страсбурга» началась беспроигрышная серия, которая составляет 4 матча. В трех случаях хозяева побеждали, причем без пропущенных голов.

«Сине-белые» начали серию с разгрома «Нима» со счетом 5:0. По одному голу коллектив забил «Лансу» и «Сент-Этьену». В последнем матче «Страсбург» сыграл вничью с «Дижоном» (1:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбург» занимает 15 место. В активе команды 24 очка. За 21 тур она 7 раз выиграла, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Календарь и таблица Лиги 1

В списке травмированных у «двухцветных» Мохамед Симакан, Матц Селс и Лебо Мотиба.

«Реймс»

«Реймс» тоже достаточно мало проигрывал в последних матчах. Команда проиграла всего один поединок из шести. Фиаско гости потерпели в матче с «Лиллем» (1:2).

Неудачу «красно-белые» перекрыли победами над «Брестом» (1:0) и «Сент-Этьеном» (3:1). Кроме этого, отметим 0:0 с «Дижоном» и 3:1 с «Бордо».

«Реймс» имеет достаточно ровную статистику — 6 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Отметим, что лишь две победы припадают на выездную статистику команды.

Фрейзер Хорнби, Няша Манетзи, Арбер Зенели и Валон Бериша травмированы и не смогут сыграть.

Прогноз

«Страсбург» букмекеры выставили в качестве фаворита за 2.11. «Реймс» они оценивают коэффициентом 3.90. Между ними за 3.25 стала ничья.

Если смотреть на результаты, то «Страсбург» в этом плане смотрится лучше. Он победил в трех из четырех матчей, пропустив всего один гол за этот период. «Реймсу» не хватает стабильности и победы команды часто сменяются ничьей или поражением. При этом гости мало побеждают на выезде.

Рекомендуем поставить на двойной исход «1Х и тотал меньше 2.5» за 2.15. Три последних матча хозяев заканчивались с тоталом меньше 2.5.