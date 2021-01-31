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    «Наполи» не допустит засухи?

    «Наполи» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 1.66) на матч чемпионата Италии по футболу 31 января 2021 года

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    «Наполи» — «Парма»: прогноз и ставка
    Лоренцо Инсинье
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Января 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.70
  • Ставка!
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    «Наполи»

    «Наполи» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда Дженнаро Гаттузо немало забивает, и в последнем матче, в рамках Кубка Италии, смогла забить четырежды в ворота «Специи» (4:2).

    В минувшем туре неаполитанцы умудрились на выезде поставить уступить «Вероне» (3:1). Теперь «Наполи» занимает 6 место.

    Разумеется, в матче с одним из аутсайдеров команда Гаттузо будет настроена исключительно на победу. Хоть и придется играть без травмированного Фабиана Руиса.

    Календарь и таблица Серии А

    «Парма» для неаполитанцев — довольно сложный оппонент. В последних пяти матчах у команда три победы при двух поражениях.

    «Парма»

    «Парма» в минувшем туре Серии А вновь проиграла. У команды очевидный кризис, и падение в зону вылета выглядит вполне логичным.

    Нынешнее 19 место — очевидный провал. С 13 набранными очками пармезанцев ничего хорошего не ждет. К тому же «Парма» в чемпионате не выигрывает с начала октября.

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    • «Парма» вроде бы и не испытывает кадровых проблем, но атака — сущая катастрофа. 14 забитых мячей в 19 матчах — худший показатель в лиге.

    Выезд в Неаполь явно ничего позитивного пармезанцам не сулит. Тем более, пропускает команда чуть меньше двух мячей за матч.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.33, на ничью за 5.60, а на «Парма» — за 10.00

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    Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.

    «Парма» имеет проблемы во всех линиях, что и выльется в очередную коллизию.

    Атака неаполитанцев должна обеспечить очередное голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66

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