«Наполи» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда Дженнаро Гаттузо немало забивает, и в последнем матче, в рамках Кубка Италии, смогла забить четырежды в ворота «Специи» (4:2).

В минувшем туре неаполитанцы умудрились на выезде поставить уступить «Вероне» (3:1). Теперь «Наполи» занимает 6 место.

Разумеется, в матче с одним из аутсайдеров команда Гаттузо будет настроена исключительно на победу. Хоть и придется играть без травмированного Фабиана Руиса.

Календарь и таблица Серии А

«Парма» для неаполитанцев — довольно сложный оппонент. В последних пяти матчах у команда три победы при двух поражениях.

«Парма»

«Парма» в минувшем туре Серии А вновь проиграла. У команды очевидный кризис, и падение в зону вылета выглядит вполне логичным.

Нынешнее 19 место — очевидный провал. С 13 набранными очками пармезанцев ничего хорошего не ждет. К тому же «Парма» в чемпионате не выигрывает с начала октября.

«Парма» вроде бы и не испытывает кадровых проблем, но атака — сущая катастрофа. 14 забитых мячей в 19 матчах — худший показатель в лиге.

Выезд в Неаполь явно ничего позитивного пармезанцам не сулит. Тем более, пропускает команда чуть меньше двух мячей за матч.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.33, на ничью за 5.60, а на «Парма» — за 10.00

Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.

«Парма» имеет проблемы во всех линиях, что и выльется в очередную коллизию.

Атака неаполитанцев должна обеспечить очередное голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66