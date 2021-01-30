ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
    Все новости спорта

    На «Керамике» забьют незамедлительно?

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка (к. 1.64) на матч Примеры 30 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка
    Микель Оярсабаль
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Января 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» нынешний сезон проводит в своем стиле. Нынешнее 5 место — яркий показатель неплохой формы команды.

    Мало того, до идущей третьей «Барселоны» не так далеко — лишь 3 очка. При этом в минувшем туре «Вильярреал» потерял 2 очка, не сумев переиграть «Уэску» (0:0).

    Зато в Кубке Испании команда поднаторела. «Вильярреал» минимально обыграл «Жирону», причем на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Реал Сосьедад» команда играет довольно удачно. Из 5 последних свиданий 3 завершились победой при одном поражении.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» минувшую неделю провел под знаком противостояний с «Бетисом». Для начала была ничья в чемпионате (2:2).

    А вот в Кубке Испании баски уступили дорогу оппоненту. Причем проиграла команда уже в дополнительное время, так что сил было затрачено немало.

  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
  • Ответы на вопросы, которые интересуют болельщиков «Барсы»
  • 27/01/2021

    • В этом матче «Реал Сосьедад» не поможет Давид Сильва. Опытнейший хавбек травмирован, хотя очень бы не помешал команде.

    Гости наверняка постараются разжиться хотя бы одним баллом. Тем более, нынешнее 6 место, с учетом плотности в турнирной таблице, еще нужно удержать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.43, на ничью за 3.18, а на «Реал Сосьедад» — за 3.23

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева явно подняли себе настроение успехом в Кубке Испании, да и вообще, смотрятся весьма монолитно.

    «Реал Сосьедад», несмотря на все свои проблемы, также не планирует отсиживаться у своих ворот.

    Обе команды будут стремиться преуспеть в атаке, и в первом тайме у кого-то это точно должно получиться. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Вальядолид — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сарагоса — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рединг — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Дастин Порье
  • Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом
    • 14:18 24/01/2021
    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч 30.01.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры