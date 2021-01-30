«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» нынешний сезон проводит в своем стиле. Нынешнее 5 место — яркий показатель неплохой формы команды.

Мало того, до идущей третьей «Барселоны» не так далеко — лишь 3 очка. При этом в минувшем туре «Вильярреал» потерял 2 очка, не сумев переиграть «Уэску» (0:0).

Зато в Кубке Испании команда поднаторела. «Вильярреал» минимально обыграл «Жирону», причем на выезде.

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С «Реал Сосьедад» команда играет довольно удачно. Из 5 последних свиданий 3 завершились победой при одном поражении.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» минувшую неделю провел под знаком противостояний с «Бетисом». Для начала была ничья в чемпионате (2:2).

А вот в Кубке Испании баски уступили дорогу оппоненту. Причем проиграла команда уже в дополнительное время, так что сил было затрачено немало.

В этом матче «Реал Сосьедад» не поможет Давид Сильва. Опытнейший хавбек травмирован, хотя очень бы не помешал команде.

Гости наверняка постараются разжиться хотя бы одним баллом. Тем более, нынешнее 6 место, с учетом плотности в турнирной таблице, еще нужно удержать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.43, на ничью за 3.18, а на «Реал Сосьедад» — за 3.23

Хозяева явно подняли себе настроение успехом в Кубке Испании, да и вообще, смотрятся весьма монолитно.

«Реал Сосьедад», несмотря на все свои проблемы, также не планирует отсиживаться у своих ворот.

Обе команды будут стремиться преуспеть в атаке, и в первом тайме у кого-то это точно должно получиться. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64