В 22-м туре турецкой Суперлиге «Фенербахче» на своем поле сыграет с «Ризеспором». Игра, которая пройде 30 января в Стамбуле на стадионе«Улкер», начнется в 19:00 по мск. «Фенербахче» — «Ризеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

С 42 набранными очками «Фенербахче» идет на втором месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая на два балла от первого «Бешикташа» и опережая на три пункта третий «Галатасарай».

Клуб из Стамбула не проигрывает в первенстве в последних восьми встречах, семь раз победив за этот период при одном ничейном результате. В половине из них он не пропускал.

Так в минувшем туре «канарейки» в родных стенах разгромили «Кайсериспор» со счетом 3:0, а туром ранее сыграли в гостях вничью с «Сивасспором» (1:1). Перед этим стамбульцы выиграли шесть матчей подряд.

Все прогнозы на футбол

Как для претендента на золото, «Фенер» дома играет не совсем успешно, выиграв шесть раз при трех фиаско и одной мировой, разница мячей в этих встречах составляет 20:14.

«Ризеспор»

«Ризеспор» находится в середине турнирной таблице, на 13 месте. У команды на счету 25 очков и отрыв от опасной зоны в шесть пунктов.

За последние семь встреч турецкого первенства «ястребы» добились только одной виктории, одолев в родных стенах пару туров тому назад «Газиантеп» (3:0) из топ-4.

Также в этот период «зелено-синие» трижды проиграли и столько же поединков свели вничью, одна из которых была в минувшем игровом дне на выезде с «Башакшехиром» (1:1).

Вне родных стен в текущем розыгрыше Суперлиги «Ризеспор» праздновал только одну викторию, пять раз проиграл и четыре встречи свел вничью, разница мячей — 9:20.

В первом круге «Фенер» на выезде одолел «ястребов» (2:1), в минувшем сезоне «канарейки» победили дважды — 3:1 и 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.45.

На викторию «Ризеспора» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.05.

Вряд ли «Ризеспор» после ряда удачных матчей сможет устоять в Стамбуле. Ставим в этом матче на победу хозяев с форой -1.