«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

В минувшем туре Бундеслиги «Штутгарт» вновь проиграл. Вдвойне обидно, что команда дома уступила не самому сильному оппоненту «Фрайбургу» (2:1).

В общем, «швабы» выдают слабый отрезок. Команда уже три матча кряду не может выиграть.

Сейчас «Штутгарт» занимает 10 место с 22 очками в активе. При этом забивает команда не так уж мало — 33 мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Штутгарта» матчи с «Майнцем» не получаются. Лишь последнее свидание прошло в пользу «швабов», а до того было 4 (!) поражения подряд. Несолидно.

«Майнц»

У этой команды дела — просто швах. 17 место в турнирной таблице и лишь 10 набранных очков — сущий провал!

И лишь в минувшем туре «Майнц» прорвало. Но не поздновато ли?! Хотя сам факт победы над «Лейпцигом» (3:2) — уже приятен.

«Майнц» в последние годы крайне успешно играет со «Штутгартом». Однако в нынешнем чемпионате команда дома оглушительно уступила — 1:4.

Разумеется, отчетный поединок для команды — почти что Рубикон. Нужно брать очки, дабы мечта остаться в элите так мечтой не осталась.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 1.74, на ничью за 4.32, а на «Майнц» — за 4.54

Хозяева проводят неудачный отрезок, но на аутсайдера запала должно хватить.

«Майнц» из последних сил борется за выживание, но едва ли сможет рассчитывать в этом матче на набор очков.

Проблемные гости в прошлом туре ощутили вкус победы, так что и на сей раз постараются, как минимум, забить. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60