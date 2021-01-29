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    «Швабы» с «Майнцем» обменяются голами

    «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставка (к. 1.60) на чемпионат Германии по футболу 29 января 2021 года

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    «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз и ставка
    Даниэль Дидави
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 января, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Января 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 Майнц Майнц
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
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  • 4.00
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    В минувшем туре Бундеслиги «Штутгарт» вновь проиграл. Вдвойне обидно, что команда дома уступила не самому сильному оппоненту «Фрайбургу» (2:1).

    В общем, «швабы» выдают слабый отрезок. Команда уже три матча кряду не может выиграть.

    Сейчас «Штутгарт» занимает 10 место с 22 очками в активе. При этом забивает команда не так уж мало — 33 мяча.

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    У «Штутгарта» матчи с «Майнцем» не получаются. Лишь последнее свидание прошло в пользу «швабов», а до того было 4 (!) поражения подряд. Несолидно.

    «Майнц»

    У этой команды дела — просто швах. 17 место в турнирной таблице и лишь 10 набранных очков — сущий провал!

    И лишь в минувшем туре «Майнц» прорвало. Но не поздновато ли?! Хотя сам факт победы над «Лейпцигом» (3:2) — уже приятен.

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  • 25/01/2021

    • «Майнц» в последние годы крайне успешно играет со «Штутгартом». Однако в нынешнем чемпионате команда дома оглушительно уступила — 1:4.

    Разумеется, отчетный поединок для команды — почти что Рубикон. Нужно брать очки, дабы мечта остаться в элите так мечтой не осталась.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 1.74, на ничью за 4.32, а на «Майнц» — за 4.54

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    Хозяева проводят неудачный отрезок, но на аутсайдера запала должно хватить.

    «Майнц» из последних сил борется за выживание, но едва ли сможет рассчитывать в этом матче на набор очков.

    Проблемные гости в прошлом туре ощутили вкус победы, так что и на сей раз постараются, как минимум, забить. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60

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