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    «Орлы» сразу полетят забивать?

    «Бенфика» — «Белененсеш». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.59 на Кубок Португалии 29 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    «Бенфика» — «Белененсеш»: прогноз и ставка
    Николас Отаменди
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Белененсешем» в рамках ¼ финала Кубка Португалии. Матч пройдет 29 января, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в чемпионате по традиции борется за первое место. Пока получается не очень, ведь лиссабонцы допускают потери очков на ровном месте.

    Сейчас команда занимает 3 место. «Орлам», крепко усилившимся в межсезонье, такое положение дел явно не к лицу.

    Хуже всего, что и в минувшем туре «Бенфика» разочаровала. Да, лиссабонцы гоняли в хвост и в гриву скромный «Насьонал», но итоговая ничья 1:1 явно стала неприятной неожиданностью.

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    «Белененсеш» для «орлов» является удобным соперником. Из пяти последних матчей «Бенфика» выиграла три при одном поражении и единственной ничьей.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» в минувшем туре чемпионата добыл важнейшую победу. Команда не оставила шансов «Тонделе» (2:0).

    На текущий момент «Белененсеш» занимает 11 место в турнирной таблице. Как минимум, подъем подальше от зоны вылета уже можно считать достижением.

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  • 25/01/2021

    • «Белененсеш» пока не обеспечил себе спокойную жизнь в Примейра-лиге. А вот в Кубке Португалии команда вполне способна соорудить сенсацию.

    Учитывая проблемы «Бенфики», у гостей появляются некоторые шансы на проход в полуфинал. Вот только чтобы реализовать эти шансы, команде должен серьезно повезти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфика» за 1.15, на ничью за 6.50, а на «Белененсеш» — за 13.50

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    Хозяева слишком разочаровывают в чемпионате, так что в Кубке не позволят себе расточительности.

    «Белененсеш» будет стараться дать бой гранду, но гостей едва ли хватит даже на первый тайм.

    «Бенфика» с первых минут захватит преимущество, которое успешно реализует. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.59

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