«Бенфика» сыграет на своем поле с «Белененсешем» в рамках ¼ финала Кубка Португалии. Матч пройдет 29 января, начало — в 00:15 мск. «Бенфика» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» в чемпионате по традиции борется за первое место. Пока получается не очень, ведь лиссабонцы допускают потери очков на ровном месте.

Сейчас команда занимает 3 место. «Орлам», крепко усилившимся в межсезонье, такое положение дел явно не к лицу.

Хуже всего, что и в минувшем туре «Бенфика» разочаровала. Да, лиссабонцы гоняли в хвост и в гриву скромный «Насьонал», но итоговая ничья 1:1 явно стала неприятной неожиданностью.

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«Белененсеш» для «орлов» является удобным соперником. Из пяти последних матчей «Бенфика» выиграла три при одном поражении и единственной ничьей.

«Белененсеш»

«Белененсеш» в минувшем туре чемпионата добыл важнейшую победу. Команда не оставила шансов «Тонделе» (2:0).

На текущий момент «Белененсеш» занимает 11 место в турнирной таблице. Как минимум, подъем подальше от зоны вылета уже можно считать достижением.

«Белененсеш» пока не обеспечил себе спокойную жизнь в Примейра-лиге. А вот в Кубке Португалии команда вполне способна соорудить сенсацию.

Учитывая проблемы «Бенфики», у гостей появляются некоторые шансы на проход в полуфинал. Вот только чтобы реализовать эти шансы, команде должен серьезно повезти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфика» за 1.15, на ничью за 6.50, а на «Белененсеш» — за 13.50

Хозяева слишком разочаровывают в чемпионате, так что в Кубке не позволят себе расточительности.

«Белененсеш» будет стараться дать бой гранду, но гостей едва ли хватит даже на первый тайм.

«Бенфика» с первых минут захватит преимущество, которое успешно реализует. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.59