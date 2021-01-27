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    Лидер второго дивизиона продолжит удивлять?

    «Маритиму» — «Эшторил». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, Кубок Португалии, 27 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    «Маритиму» — «Эшторил»: прогноз и ставка
    «Эшторил»
    В среду, 27 января, в четвертьфинальном поединке Кубка Португалии «Маритиму» в Фуншале сыграет с «Эшторилом». Встреча стартует в 23:15 по мск. «Маритиму» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маритиму»

    «Маритиму» в текущем розыгрыше Кубка Португалии уже убрал со своего пути три коллектива. Так на первых двух раундах команда прошла представителей низших дивизионов, правда, победив только по итогам овертаймой (3:2 и 2:1 ОТ).

    А вот на предыдущем этапе розыгрыша клуб из города Фуншал смог на своей территории одолеть текущего лидера Примейры — «Спортинг», обыграв его со счетом 2:0.

    В турнирной таблице элитного португальского дивизиона «Львы Мадейры» с 17 очками идут на восьмом месте, безнадежно отстав от еврокубковой зоны, а опасную позицию опережают лишь на пять пунктов.

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    Непосредственно перед данной встречей «Маритиму» в рамках чемпионата страны был дома разгромлен «Пасуш де Феррейра» (четвертое место) со счетом 0:3, а перед этим выиграл две игры «всухую».

    «Эшторил»

    «Эшторил» в текущем Кубке Португалии преодолел уже четыре раунда. На первых двух этапах он не знал проблем с коллективами из низших лиг, выиграв 4:0 и 5:0 соответственно.

    В 1/16 и 1/8 финала данного турнира «канарейки» справились с командами из Примейры. Сперва они дома переиграли «Боавишту» (2:1), а потом с таким же счетом в гостях одолели «Риу Аве».

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    • Этот сезон «желто-синие» проводят во втором по рангу дивизиону Португалии, где после первого тура возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Отметим, что в текущем сезоне «Эшторил» проиграл только две игры. Одна пришлась на чемпионат, а еще в одна была в Кубке лиги от «Браги» (1:3) в гостях.

    В декабря 2018 года эти клубы встречались в рамках Кубка лиги. И тогда «Эшторил» смог в гостях переиграть «Маритиму» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Маритиму» — 2.28, победа «Эшторила» — 3.20, ничья — 3.30.

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    Проход: «Маритиму» — 1.70; «Эшторила» — 2.20.

    Лидер второго дивизиона вполне успешно выступает в этом кубковом розыгрыше и уже справился с двумя представителями элиты. Может дальше «Эшторил» и не пройдет, но голами со старшими по классу вполне может обменяться. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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