27 января состоится матч 20 тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» сыграет с «Дижоном» на стадионе «Стад дю Мустуар». Начало встречи в 23:00 мск. «Лорьян» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» сидит на дне турнирной таблицы с 12 очками и даже в случае победы не сможет подняться хотя бы на одну строчку. Вдобавок к этому команда имеет огромный лазарет, что еще сильнее затрудняет положение.

В этом матче у хозяев будут отсутствовать Томас Фонтэйн, Матье Сонье, Томас Монкодуа, Убулан Мендес, Венсан Ле Гофф и Жонатан Делаплас.

Что касается результатов, то «Мерлузовые» проиграли 4 из 5 матчей чемпионата. Они уступили «Бордо» 1:2, «Монако» 2:5, «Ренну» 0:3 и ПСЖ 0:2. С «Ниццой» удалось сыграть вничью 2:2.

Все прогнозы на Лигу 1

Всего в этом сезоне команда проиграла уже 13 матчей из 19 сыгранных. Неудивительно, ведь она забила всего 20 голов при 38 пропущенных.

«Дижон»

«Дижон» тоже находится в зоне вылета, но занимает 18 место, имея 15 пунктов. Гости мало забили — 13 мячей в 20 играх. Но и пропустили они меньше, чем любая другая команда из последней пятерки (27).

«Совы» не проигрывают уже четыре тура. Трижды они сыграли вничью и один раз отпраздновали победу. «Дижон» победил «Ним» 3:1, а после этого разошелся миром с «Ренном» (0:0), «Марселем» (0:0) и «Страсбургом» (1:1).

В гостевых выступлениях «Дижон» не проигрывает 5 матчей, одержав 2 победы и трижды сыграв вничью.

Яссин Бензия и Анибаль Чала будут отсутствовать у гостей в этом матче.

Прогноз и ставка

Несмотря на серию «Дижона», «Лорьян» фаворит, но с небольшим разрывом в коэффициентах — 2.33 и 3.20. Ничью букмекеры выставили за 3.45.

Мы считаем, что у «Сов» есть отличная возможность снова зацепиться за очки. За три тура команда пропустила только один раз, да и в гостях она неплохо выступает.

Мы ставим на то, что «Дижон» снова соберет себе очки в копилку. Будет как минимум ничья. Ставка — Х2 за 1.65.