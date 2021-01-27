«Боавишта» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 27 января в Лиссабоне, начало — в 00:15 мск. «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

По итогам 14 туров португальского чемпионата «Боавишта» занимает последнее место. У команды 11 очков, но до безопасной 15 позиции небольшое отставание.

До нее у коллектива три балла, тогда как также находящиеся в зоне вылета «Жил Висенте» и «Фаренсе» опережают его на два и один баллов соответственно.

На рассчитывать на подъем клубу тяжело, поскольку предыдущая победа была им одержана 2 ноября прошлого года против «Бенфики» (3:0).

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22 ноября 2020 года он выиграл свой предыдущий поединок во всех турнирах — против «Визелы» (1:0) в кубке страны. Тем самым безвыигрышная серия составляет восемь матчей.

«Спортинг»

«Спортинг» является лидером текущего чемпионата Португалии. Команда выиграла в первенстве 11 игр при трех ничьих и опережает преследователя «Порту» на один балл.

Еще недавно у «Львов» была серия из шести викторий, где был пропущен всего лишь один гол. Два из этих шести матчей пришлись на кубковые турниры.

После этого клуб потерпел поражение от «Маритиму» (0:2) и тем самым прекратил выступления в кубке страны. А затем он разошелся миром с «Риу Аве» (1:1) в чемпионате.

Две предыдущие встречи лиссабонцы провели в Кубке Лиги. Сперва был повержен «Порту» (2:1), а в прошлом матче одолели «Брагу» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.