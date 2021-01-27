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    «Барнсли» не уступит у себя дома

    «Барнсли» — «Кардифф». Прогноз и ставка (к. 2.25) на матч Чемпионшипа 27 января 2021 года

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    «Барнсли» — «Кардифф»: прогноз и ставка
    Коли Вудроу
    В поединке 26 тура Чемпионшипа «Барнсли» примет «Кардифф» на стадионе «Оуквелл». Игра состоится 27 января в 22:00 мск. «Барнсли» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Января 2021 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 22:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Барнсли»

    «Барнсли» набрал 34 очка в 25 матчах чемпионата и сейчас занимает 12 место. До встречи с «Кардиффом» хозяева потерпели 3 поражения подряд, но при этом прошли в 1/8 Кубка Англии.

    В Кубке «дворняги» обыграли «Транмир» 2:0 и «Норвич» 1:0. В Чемпионшипе команда потерпела поражения от «Суонси» 0:2, «Уотфорда» 0:1 и «Норвича» 0:1.

    При этом дома у команды только одно поражение в пяти поединках — 4 победы и фиаско.

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    Бенжамин Уильям, Джордан Уильямс и Аапо Хальме травмированы, поэтому не смогут выступить.

    «Кардифф»

    Валлийцы занимают 15 место. У них 29 очков на счету — 8 побед, 5 ничьих и 11 поражений.

    «Кардифф» проиграл шесть матчей подряд. Пять неудач команда потерпела в чемпионате и одну в Кубке Англии, где она уступила «Ноттингем Форест» (0:1).

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    • В чемпионате «лазурные птицы» были слабее КПР (0:1), «Норвича» (1:2), «Уикома» (0:1) и «Брентфорда» (2:3). В выездной статистике у гостей сейчас 3 поражения подряд.

    Ли Томлин, Исаак Васселл и Сол Бамба — травмированные футболисты «Кардиффа».

    Прогноз и ставка

    2.50 и 3.00 — коэффициенты на победу одной и другой команды. 3.10 — коэффициент на ничью с этом матче.

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    Обе команды идут на проигрышных сериях, но все же у «Барнсли» просвет виден. Коллектив обыграл лидера Чемпионшипа в Кубке Англии и в случае с поражениями терпел не такие крупные неудачи.

    При этом пять матчей хозяев подряд завершались не слишком результативно. Мы рекомендуем заиграть ставку «1Х и ТМ 2.5» за 2.25.

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