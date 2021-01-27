В поединке 26 тура Чемпионшипа «Барнсли» примет «Кардифф» на стадионе «Оуквелл». Игра состоится 27 января в 22:00 мск. «Барнсли» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» набрал 34 очка в 25 матчах чемпионата и сейчас занимает 12 место. До встречи с «Кардиффом» хозяева потерпели 3 поражения подряд, но при этом прошли в 1/8 Кубка Англии.

В Кубке «дворняги» обыграли «Транмир» 2:0 и «Норвич» 1:0. В Чемпионшипе команда потерпела поражения от «Суонси» 0:2, «Уотфорда» 0:1 и «Норвича» 0:1.

При этом дома у команды только одно поражение в пяти поединках — 4 победы и фиаско.

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Бенжамин Уильям, Джордан Уильямс и Аапо Хальме травмированы, поэтому не смогут выступить.

«Кардифф»

Валлийцы занимают 15 место. У них 29 очков на счету — 8 побед, 5 ничьих и 11 поражений.

«Кардифф» проиграл шесть матчей подряд. Пять неудач команда потерпела в чемпионате и одну в Кубке Англии, где она уступила «Ноттингем Форест» (0:1).

В чемпионате «лазурные птицы» были слабее КПР (0:1), «Норвича» (1:2), «Уикома» (0:1) и «Брентфорда» (2:3). В выездной статистике у гостей сейчас 3 поражения подряд.

Ли Томлин, Исаак Васселл и Сол Бамба — травмированные футболисты «Кардиффа».

Прогноз и ставка

2.50 и 3.00 — коэффициенты на победу одной и другой команды. 3.10 — коэффициент на ничью с этом матче.

Обе команды идут на проигрышных сериях, но все же у «Барнсли» просвет виден. Коллектив обыграл лидера Чемпионшипа в Кубке Англии и в случае с поражениями терпел не такие крупные неудачи.

При этом пять матчей хозяев подряд завершались не слишком результативно. Мы рекомендуем заиграть ставку «1Х и ТМ 2.5» за 2.25.