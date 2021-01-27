В ночь с 26 на 27 января в перенесенном поединке 20-го тура бразильской Серии А «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Сантосом». Игра начнется в 02:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» с 54 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице бразильской Серии А, отстав от лидера на восемь пунктов при одной игре в запасе.

Команды из города Белу-Оризонти в минувшем туре проиграла на выезде «Васко да Гама» со счетом 2:3. Этим фиаско она прервала прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию и уступила только второй раз за последние девять встреч.

Перед неудачей от «Васко» «черно-белые» расписали гостевую мировую с «Гремио», сыграв 1:1, а также на своей территории переиграли «Атлетико Гоияниенсе» — 3:1.

Все прогнозы на футбол

У «Атлетико Минейро» сейчас вторая домашняя статистика в этом чемпионате. За 15 проведенных игр коллектив разжился 11 победами, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей — 34:12.

«Сантос»

У «Сантоса» в копилке числится 45 набранных очков в 31 проведенном матче, позволяющие коллективу идти на десятом месте в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от зоны Кубка Либертадорес.

Клуб из штата Сан-Паулу неудачно провел два последних матча первенства, проиграв оба. Так в минувшем туре он в родных стенах уступил аутсайдеру «Гоясу» со счетом 3:4, а ранее потерпел выездное фиаско от «Форталезы» (0:2).

Перед эти «рыбы» не проигрывали на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Отметим, что в этот удачный период они справились с аргентинским «Бока Хуниорс» (3:0 и 0:0) и пробились в финал Кубка Либертадорес, где 30 января поспорит за трофей с «Палмейрасом».

Выездные поединки текущего розыгрыша Серии А принесли «Сантосу» пять викторий, три мировых результата и семь поражений, разница мячей в этих встречах составляет 13:20.

В первом круге «Сантос» дома выиграл (3:1), а в минувшем сезоне коллективы обменялись домашними выигрышами — 2:0 и 1:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 2.00.

На викторию «Сантоса» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.70.

Вряд ли «Сантос» перед финалом Кубка Либертадорес будет сильно рисковать и наверняка победа достанется хозяевам.