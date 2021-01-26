В рамках 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» встретится на своем поле с «Арсеналом». Матч пройдет 26 января, начало — в 23:15 мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Святые» завершили 2020 год двумя безголевыми матчами, сначала на выезде разойдясь миром с «Фулхэмом», а потом дома поделив очки с «Вест Хэмом».

Новый год «Саутгемптон» начал с неожиданной домашней победы над «Ливерпулем» (1:0), после чего в гостях проиграл «Лестеру» (0:2).

Затем «святые» в рамках 1/32 Кубка Англии дома обыграли «Шрусбери» (2:0), а в 1/16 финала на своем поле победили «Арсенал» (1:0) . Матч АПЛ с «Лидсом» был перенесен из-за коронавируса.

Календарь и таблица АПЛ

После 18 матчей АПЛ «Саутгемптон» с 29 очками занимает 10-е место. Разница мячей 26-21, семь голов забил Дэнни Ингз.

«Арсенал»

В конце декабря «Арсенал» в гостях не без труда одолел «Брайтон» (1:0), а новый год начал разгромив на выезде «Вест Бромвич» (4:0).

Затем «канониры» в 1/32 финала Кубка Англии дома победили «Ньюкасл» (2:0), а потом в рамках АПЛ сыграли вничью с «Кристал Пэласом» (0:0).

В последних матчах «Арсенал» снова дома обыграл «Ньюкасл», уже в рамках АПЛ — 3:0. Потом подопечные Артеты вылетели из Кубка Англии, забив в свои ворота в матче с «Саутгемптоном».

После 19 туров АПЛ «Арсенал» с 27 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 23-19, 7 голов на счету Александра Ляказетта, 5 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Прогноз и ставки

На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Арсенала» — 2.31.

В первом круге команды сыграли вничью на «Эмирейтс» — 1:1. В прошлом сезоне «Арсенал» дома сыграл вничью 2:2, а на выезде победил «святых» со счетом 2:0.

В 5 последних матчах с «Арсеналом» на своем поле «Саутгемптон» дважды выиграл и дважды проиграл. Прогнозируем, что «канониры» не проиграют на выезде.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.73 и ТМ 2,5 за 1.86.