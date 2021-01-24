ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома «Реал»Примера. «Алавес» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 01:02
    • ПСЖ разгромил «Монпелье»
  • 00:32
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла менхенгладбахской
  • 22:52
    • Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
  • 17:53
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    Выберется ли «Парма» из зоны вылета?

    «Парма» — «Сампдория». Прогноз и ставка (к. 2.90) на футбол, Италия 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Парму Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Парма» — «Сампдория»
    «Сампдория» идет на 10 месте
    «Парма» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:45 мск. «Парма» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Января 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Парма»

    В чемпионате Италии «Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 13 очков, но отставание от безопасной зоны составляет один балл.

    Без побед в чемпионате и в целом «Парма» остается уже 10-ю встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего пять голов.

    До прошлого тура, в котором была ничья с «Сассуоло» (1:1), коллектив проигрывает пять матчей кряду. Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Посреди недели «россоблу» еще и вылетели из Кубка Италии, уступив на выезде «Лацио» со счетом 1:2.

    «Сампдория»

    «Сампдория» расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 набранными очками.

    На счету «блучеркьяти» семь побед, две ничьи и девять поражений в 18 сыгранных турах.

  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
  • Реакция спортивных СМИ на переход форварда «Спартака» в чемпионат Италии
  • Вчера

    • В трех предыдущих поединках, которые пришлись на национальное первенство, генуэзцы одержали две победы и один раз потерпели поражение.

    Сперва команда Клаудио Раньери нанесла поражение «Интеру» (2:1), после чего проиграла «Специи» (1:2). В прошлом туре коллектив обыграл «Удинезе» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Парма» — «Сампдория» 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.90.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры