«Парма» — «Сампдория». Прогноз и ставка (к. 2.90) на футбол, Италия 24 января 2021 года

«Парма» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:45 мск. «Парма» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

В чемпионате Италии «Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 13 очков, но отставание от безопасной зоны составляет один балл.

Без побед в чемпионате и в целом «Парма» остается уже 10-ю встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего пять голов.

До прошлого тура, в котором была ничья с «Сассуоло» (1:1), коллектив проигрывает пять матчей кряду. Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» (2:1).

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Посреди недели «россоблу» еще и вылетели из Кубка Италии, уступив на выезде «Лацио» со счетом 1:2.

«Сампдория»

«Сампдория» расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 набранными очками.

На счету «блучеркьяти» семь побед, две ничьи и девять поражений в 18 сыгранных турах.

В трех предыдущих поединках, которые пришлись на национальное первенство, генуэзцы одержали две победы и один раз потерпели поражение.

Сперва команда Клаудио Раньери нанесла поражение «Интеру» (2:1), после чего проиграла «Специи» (1:2). В прошлом туре коллектив обыграл «Удинезе» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.