«Форталеза» — «Сантос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

«Форталеза» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 января, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

Эта команда борется за выживание. Сейчас «Форталеза» как раз пребывает прямо над опасной зоной — 16 место.

Правда, отрыв в три очка от представителя группы риска «Баии» еще ничего не означает. Хотя у команды весьма приемлемая разница забитых и пропущенных мячей — 26:30.

В минувшем туре «Форталеза» уступила «Интернасьоналю» (4:2). В той встрече команда вполне могла рассчитывать на ничью, но в концовке пропустила дважды.

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«Форталеза», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать проходным соперником. Вот и в этом поединке хозяева будут стремиться добыть положительный для себя результат.

«Сантос»

«Сантос» на текущий момент занимает 8 место. Такое турнирное положение для столь статусного бразильского клуба — далеко не лучшая диспозиция.

В активе у команды 45 очков, а с этим багажом подъем в первую тройку выглядит делом почти нереальным. Тем паче, атакует команда слабовато — лишь 41 забитый мяч.

«Сантос» в минувшем туре добыл трудную победу. Аутсайдер чемпионата «Ботафого» был обыгран со счетом 2:1.

Та виктория, ко всему прочему, стала для команды третьей кряду. Так что и в этом матче гости рассчитывают, как минимум, разжиться очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Форталезу» за 2.53, на ничью за 3.04, а на «Сантос» — за 2.89

«Форталеза» в последних матчах демонстрирует не лучшие результаты, и заслуженно откатилась вниз турнирной таблицы.

«Сантос» проводит продуктивный отрезок, выиграв уже три матча кряду.

Гости пребывают в прекрасных кондициях, и явно будут стремиться увеличить победную серию до четырех матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80