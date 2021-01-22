ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак» «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга «Питтсбург» — «Вашингтон»НХЛ. Шайбы Малкина и Кузнецова, три очка Панарина и Бучневича и передача Овечкина
  • 07:00
    • Кокорин — главная трансферная цель «Фиорентины»
  • 01:06
    • «Лестер» обыграл «Челси» и вышел в лидеры АПЛ
  • 23:32
    • Малафеев госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Байеру»
  • 00:21
    • Рауль заразился коронавирусом
  • 21:51
    • ЦСКА вырвал победу у «Спартака»
  • 21:34
    • «Ак Барс» в овертайме уступил рижскому «Динамо»
    Все новости спорта

    Да будет голевой старт?!

    «Форталеза» — «Сантос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Сантос»
    Веллингтон Паулиста
    «Форталеза» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 января, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Форталеза»

    Эта команда борется за выживание. Сейчас «Форталеза» как раз пребывает прямо над опасной зоной — 16 место.

    Правда, отрыв в три очка от представителя группы риска «Баии» еще ничего не означает. Хотя у команды весьма приемлемая разница забитых и пропущенных мячей — 26:30.

    В минувшем туре «Форталеза» уступила «Интернасьоналю» (4:2). В той встрече команда вполне могла рассчитывать на ничью, но в концовке пропустила дважды.

    Все прогнозы на футбол

    «Форталеза», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать проходным соперником. Вот и в этом поединке хозяева будут стремиться добыть положительный для себя результат.

    «Сантос»

    «Сантос» на текущий момент занимает 8 место. Такое турнирное положение для столь статусного бразильского клуба — далеко не лучшая диспозиция.

    В активе у команды 45 очков, а с этим багажом подъем в первую тройку выглядит делом почти нереальным. Тем паче, атакует команда слабовато — лишь 41 забитый мяч.

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • 18/01/2021

    • «Сантос» в минувшем туре добыл трудную победу. Аутсайдер чемпионата «Ботафого» был обыгран со счетом 2:1.

    Та виктория, ко всему прочему, стала для команды третьей кряду. Так что и в этом матче гости рассчитывают, как минимум, разжиться очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Форталезу» за 2.53, на ничью за 3.04, а на «Сантос» — за 2.89

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Форталеза» в последних матчах демонстрирует не лучшие результаты, и заслуженно откатилась вниз турнирной таблицы.

    «Сантос» проводит продуктивный отрезок, выиграв уже три матча кряду.

    Гости пребывают в прекрасных кондициях, и явно будут стремиться увеличить победную серию до четырех матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Галатасарай — Денизлиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нанси — Сошо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шальке — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Норвич — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кордова — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ноттингем Форрест — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч АЕК — Аполлон Смирнис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Александр Овечкин
  • Полтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского
    • 12:01 14/01/2021
    «Форталеза» — «Сантос» 20.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры