«Форталеза» — «Сантос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

«Форталеза»
Эта команда борется за выживание. Сейчас «Форталеза» как раз пребывает прямо над опасной зоной — 16 место.
Правда, отрыв в три очка от представителя группы риска «Баии» еще ничего не означает. Хотя у команды весьма приемлемая разница забитых и пропущенных мячей — 26:30.
В минувшем туре «Форталеза» уступила «Интернасьоналю» (4:2). В той встрече команда вполне могла рассчитывать на ничью, но в концовке пропустила дважды.
«Форталеза», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать проходным соперником. Вот и в этом поединке хозяева будут стремиться добыть положительный для себя результат.
«Сантос»
«Сантос» на текущий момент занимает 8 место. Такое турнирное положение для столь статусного бразильского клуба — далеко не лучшая диспозиция.
В активе у команды 45 очков, а с этим багажом подъем в первую тройку выглядит делом почти нереальным. Тем паче, атакует команда слабовато — лишь 41 забитый мяч.
«Сантос» в минувшем туре добыл трудную победу. Аутсайдер чемпионата «Ботафого» был обыгран со счетом 2:1.
Та виктория, ко всему прочему, стала для команды третьей кряду. Так что и в этом матче гости рассчитывают, как минимум, разжиться очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Форталезу» за 2.53, на ничью за 3.04, а на «Сантос» — за 2.89
«Форталеза» в последних матчах демонстрирует не лучшие результаты, и заслуженно откатилась вниз турнирной таблицы.
«Сантос» проводит продуктивный отрезок, выиграв уже три матча кряду.
Гости пребывают в прекрасных кондициях, и явно будут стремиться увеличить победную серию до четырех матчей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80