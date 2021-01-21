«Сабах» — «Карабах». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Азербайджана 21 января 2021 года

«Сабах»
«Сабах» отчаянно борется за выживание. Пока получается так себе — команда занимает последнее 8 место, однако конкуренты имеют столько же очков в активе (по 13).
У команды одна из худших атак в лиге. Забито только 13 мячей в 13 матчах, а вот оборона действует относительно прилично — 17 пропущенных мячей.
Минувший тур для «Сабаха» вышел продуктивным. На выезде был побежден крепкий «Сумгаит» (1:2), что стало, своего рода, сенсацией.
В матче с флагманом азербайджанского футбола «Сабах» имеет не так много шансов на успех. К тому же из пяти последних матчей с «Карабахом» команда уступила в четырех при единственной ничьей.
«Карабах»
«Карабах» долго запрягал, но фактически нагнал «Нефтчи». Да и вообще, кто-то сомневается в очередном чемпионстве команда?!
И состав у «Карабаха» мощнейший в лиге, и международный опыт идет в копилочку. В общем, команда обязана вернуться в привычное лоно лидера.
Между тем, в минувшем туре «Карабах» испытал видимые трудности в поединке с «Зирей». Однако, проигрывая по ходу встречи 0:2, команда вырвала победу на самой финишной прямой (3:2).
В общем, гости будут настроены решительно. Конкуренты ведь тоже не дремлют.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.53, на ничью за 3.90, а на «Сабах» — за 7.50
Хозяева замыкают турнирную таблицу, и явно не в состоянии отобрать очки у столь сильного оппонента.
«Карабах» стремится вернуть свое законное первое место, и в этой встрече будет настроен крайне решительно.
Гости пытаются нагнать лидера, и будут делать все, дабы это произошло как можно быстрее. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -0.75 с коэффициентом 1.63