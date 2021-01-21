«Сабах» — «Карабах». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Азербайджана 21 января 2021 года

«Сабах» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 21 января, начало — в 17:00 мск. «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» отчаянно борется за выживание. Пока получается так себе — команда занимает последнее 8 место, однако конкуренты имеют столько же очков в активе (по 13).

У команды одна из худших атак в лиге. Забито только 13 мячей в 13 матчах, а вот оборона действует относительно прилично — 17 пропущенных мячей.

Минувший тур для «Сабаха» вышел продуктивным. На выезде был побежден крепкий «Сумгаит» (1:2), что стало, своего рода, сенсацией.

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В матче с флагманом азербайджанского футбола «Сабах» имеет не так много шансов на успех. К тому же из пяти последних матчей с «Карабахом» команда уступила в четырех при единственной ничьей.

«Карабах»

«Карабах» долго запрягал, но фактически нагнал «Нефтчи». Да и вообще, кто-то сомневается в очередном чемпионстве команда?!

И состав у «Карабаха» мощнейший в лиге, и международный опыт идет в копилочку. В общем, команда обязана вернуться в привычное лоно лидера.

Между тем, в минувшем туре «Карабах» испытал видимые трудности в поединке с «Зирей». Однако, проигрывая по ходу встречи 0:2, команда вырвала победу на самой финишной прямой (3:2).

В общем, гости будут настроены решительно. Конкуренты ведь тоже не дремлют.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.53, на ничью за 3.90, а на «Сабах» — за 7.50

Хозяева замыкают турнирную таблицу, и явно не в состоянии отобрать очки у столь сильного оппонента.

«Карабах» стремится вернуть свое законное первое место, и в этой встрече будет настроен крайне решительно.

Гости пытаются нагнать лидера, и будут делать все, дабы это произошло как можно быстрее. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -0.75 с коэффициентом 1.63