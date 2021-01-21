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    Продолжится ли победная серия «Лацио»?

    «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 2.05) на Кубок Италии по футболу 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Парма»
    «Лацио» выиграл три прошлых матча
    «Лацио» сыграет на своем поле со «Пармой» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:15 мск. «Лацио» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 21 Января 2021 года
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    «Лацио»

    «Лацио» только начинает борьбу в Кубке Италии нынешнего сезона. В чемпионате Италии «Лацио» пока занимает скромное 7 место при амбициях попасть в зону Лиги чемпионов.

    Правда, отставание от оппонентов не критическое, так что все может измениться в мгновение ока. Так, до той самой топ-4 первенства составляет три очка.

    На сегодня клуб не знает поражений уже в четырех поединках кряду. Причем в трех последних матчах коллектив одержал три победы.

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    Сперва на своем поле римляет победили «Фиорентину» (2:1) дома. После этого с гостях «Орлы» обыграли «Парму» (2:0) и «Рому» (3:0) в дерби.

    «Парма»

    В отличие от соперника «Парма» не только стартовала в Кубке Италии текущего сезона, но уже и прошла два раунда, обыграв «Пескару» (3:1) и «Козенцу» (2:1).

    «Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 13 очков, но отставание от безопасной зоны составляет один балл.

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  • 18/01/2021

    • Без побед в чемпионате и в целом «Парма» остается уже девятую встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего четыре гола.

    До прошлого тура, в котором была ничья с «Сассуоло» (1:1), коллектив проигрывает пять матчей кряду. Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет первый тайм и сам матч за 2,05.

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