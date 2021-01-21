«Лацио» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 2.05) на Кубок Италии по футболу 21 января 2021 года

«Лацио» сыграет на своем поле со «Пармой» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:15 мск. «Лацио» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» только начинает борьбу в Кубке Италии нынешнего сезона. В чемпионате Италии «Лацио» пока занимает скромное 7 место при амбициях попасть в зону Лиги чемпионов.

Правда, отставание от оппонентов не критическое, так что все может измениться в мгновение ока. Так, до той самой топ-4 первенства составляет три очка.

На сегодня клуб не знает поражений уже в четырех поединках кряду. Причем в трех последних матчах коллектив одержал три победы.

Все прогнозы на Серию А

Сперва на своем поле римляет победили «Фиорентину» (2:1) дома. После этого с гостях «Орлы» обыграли «Парму» (2:0) и «Рому» (3:0) в дерби.

«Парма»

В отличие от соперника «Парма» не только стартовала в Кубке Италии текущего сезона, но уже и прошла два раунда, обыграв «Пескару» (3:1) и «Козенцу» (2:1).

«Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 13 очков, но отставание от безопасной зоны составляет один балл.

Без побед в чемпионате и в целом «Парма» остается уже девятую встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего четыре гола.

До прошлого тура, в котором была ничья с «Сассуоло» (1:1), коллектив проигрывает пять матчей кряду. Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет первый тайм и сам матч за 2,05.