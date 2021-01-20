«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 3.20) на АПЛ 20 января 2021 года

«Манчестер Сити»
«Держите меня семеро!», — эта фраза сейчас лучше всего описывает настрой «Манчестер Сити» в недавних матчах. И вряд ли ситуация сильно изменится. Разве что команда станет еще агрессивнее. В спортивном плане, конечно же.
В минувшее воскресенье победная серия «Сити» достигла пяти матчей. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле «Кристал Пэлас» (4:0).
Интересно, что «Манчестер Сити» стал первой командой в текущем сезоне АПЛ, которой удалось выиграть в пяти матчах кряду.
С учетом же всех турниров победная серия «Манчестер Сити» составляет восемь матчей.
И да, «Сити» показывает просто заоблачный уровень игры в обороне: в 15-ти последних матчах команда пропустила всего лишь четыре мяча.
«Астон Вилла»
Тем временем «Астон Вилле» пришлось просить АПЛ о переносе сразу двух матчей — против «Тоттенхэма» и «Эвертона». В клубе вспышка коронавируса. Кроме того, «Вилла» по этой же причине сыграла молодежным составом против «Ливерпуля» в Кубке Англии, и, разумеется, уступила с крупным счетом.
Но сейчас вроде бы все в порядке, матч против «Манчестер Сити» должен состояться. Другой вопрос, в каком состоянии находится команда — это загадка.
Перед паузой «Астон Вилла» показывала очень бодрый футбол. В шести последних матчах в рамках АПЛ команда Дина Смита потерпела только одно поражение — от «Манчестер Юнайтед». Хотя на «Олд Траффорд» «Вилла» точно не заслуживала такого исхода.
Но самое главное, что у «Астон Виллы» была классная ничья с «Челси», а также победы над «Вулверхэмптоном», «Вест Бромвичем» и «Кристал Пэлас».
«Астон Вилла» забивала во всех гостевых матчах АПЛ текущего сезона.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в предстоящем матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Астон Виллы» — за 12.50.
Независимо от того, в какой форме сейчас «Астон Вилла», шансы набрать очки на «Этихаде» все равно минимальные. «Сити» сейчас слишком хорош. И, кстати, в случае победы команда Гвардиолы возглавит турнирную таблицы.
И все-таки есть ощущение, что «Астон Вилла», если сыграет основным составом, сможет огрызнуться. Хозяева редко пропускают, но атака «Виллы» сможет что-нибудь соорудить.
Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.20.
А также ставка на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.19.