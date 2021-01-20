«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 3.20) на АПЛ 20 января 2021 года

«Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Астон Виллой» в рамках перенесенного матча 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 января в Манчестере, начало — в 21:00 мск. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Держите меня семеро!», — эта фраза сейчас лучше всего описывает настрой «Манчестер Сити» в недавних матчах. И вряд ли ситуация сильно изменится. Разве что команда станет еще агрессивнее. В спортивном плане, конечно же.

В минувшее воскресенье победная серия «Сити» достигла пяти матчей. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле «Кристал Пэлас» (4:0).

Интересно, что «Манчестер Сити» стал первой командой в текущем сезоне АПЛ, которой удалось выиграть в пяти матчах кряду.

С учетом же всех турниров победная серия «Манчестер Сити» составляет восемь матчей.

И да, «Сити» показывает просто заоблачный уровень игры в обороне: в 15-ти последних матчах команда пропустила всего лишь четыре мяча.

«Астон Вилла»

Тем временем «Астон Вилле» пришлось просить АПЛ о переносе сразу двух матчей — против «Тоттенхэма» и «Эвертона». В клубе вспышка коронавируса. Кроме того, «Вилла» по этой же причине сыграла молодежным составом против «Ливерпуля» в Кубке Англии, и, разумеется, уступила с крупным счетом.

Но сейчас вроде бы все в порядке, матч против «Манчестер Сити» должен состояться. Другой вопрос, в каком состоянии находится команда — это загадка.

Перед паузой «Астон Вилла» показывала очень бодрый футбол. В шести последних матчах в рамках АПЛ команда Дина Смита потерпела только одно поражение — от «Манчестер Юнайтед». Хотя на «Олд Траффорд» «Вилла» точно не заслуживала такого исхода.

Календарь и таблица АПЛ

Но самое главное, что у «Астон Виллы» была классная ничья с «Челси», а также победы над «Вулверхэмптоном», «Вест Бромвичем» и «Кристал Пэлас».

«Астон Вилла» забивала во всех гостевых матчах АПЛ текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в предстоящем матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Астон Виллы» — за 12.50.

Независимо от того, в какой форме сейчас «Астон Вилла», шансы набрать очки на «Этихаде» все равно минимальные. «Сити» сейчас слишком хорош. И, кстати, в случае победы команда Гвардиолы возглавит турнирную таблицы.

И все-таки есть ощущение, что «Астон Вилла», если сыграет основным составом, сможет огрызнуться. Хозяева редко пропускают, но атака «Виллы» сможет что-нибудь соорудить.

Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 3.20.

А также ставка на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.19.