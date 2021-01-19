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    Все новости спорта

    «Кабаны» прервут серию поражений?

    «Мирандес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Райо Вальекано
    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Райо Вальекано»
    «Мирандес»
    В перенесенном матче 21-го тура испанской Сегунды «Мирандес» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча пройдет 19 января, начало — в 21:00 по мск. «Мирандес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Января 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 21:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
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  • 2.90
  • 2
  • 2.50
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    «Мирандес»

    По итогам 20 проведенных матчей «Мирандес» с 27 очками идет на 13 месте в турнирной таблице Сегунды, но в случае успеха в этой игре может улучшить свою позицию аж на пять строк.

    «Кабаны» неудачно провели свои минувшие три встречи, проиграв все. Последний раз они выходили на поле еще 2 января, уступив тогда в рамках чемпионата на выезде «Логронесу» со счетом 1:2.

    Перед этим коллектив из города Миранда-де-Эбро потерпел гостевое фиаско от третьелигового клуба «Лас-Росас» (0:1) в Кубке страны и домашнее от «Альбасете» (0:2) в первенстве.

    Все прогнозы на футбол

    Десять домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» всего три виктории, пять ничейных исходов и два поражения, разница забитых и пропущенных — 8:6.

    «Райо Вальекано»

    Во втором по силе дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на пятом месте, но от зоны прямого повышения команда отстает аж на восемь очков.

    На данный момент у «великанов» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они шесть встреч выиграли и один поединок завершили мировым исходом.

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    • Так несколько дней тому назад «пчелы» выбили из Кубка Короля «Эльче» из Примеры, выиграв дома со счетом 2:0, а в последней игре чемпионата страны они в родных стенах обыграли аутсайдера «Алькоркон» (2:1) еще 2 января.

    Гостевые поединки текущего розыгрыша Сегунды принесли клубу из Мадрида две виктории, три ничейных результата и пять поражений, разница мячей составляет 5:10.

    В минувшем сезоне между собой эти коллективы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.45, победа «Мирандеса» — 3.40, ничья — 3.00.

    Учитывая что «великаны» накануне провели непростой матч в Кубке и в целом они не особо успешно играю на выезде, в этом матче ставим на непроигрыш хозяев.

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