«Мирандес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

«Мирандес»
По итогам 20 проведенных матчей «Мирандес» с 27 очками идет на 13 месте в турнирной таблице Сегунды, но в случае успеха в этой игре может улучшить свою позицию аж на пять строк.
«Кабаны» неудачно провели свои минувшие три встречи, проиграв все. Последний раз они выходили на поле еще 2 января, уступив тогда в рамках чемпионата на выезде «Логронесу» со счетом 1:2.
Перед этим коллектив из города Миранда-де-Эбро потерпел гостевое фиаско от третьелигового клуба «Лас-Росас» (0:1) в Кубке страны и домашнее от «Альбасете» (0:2) в первенстве.
Десять домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» всего три виктории, пять ничейных исходов и два поражения, разница забитых и пропущенных — 8:6.
«Райо Вальекано»
Во втором по силе дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на пятом месте, но от зоны прямого повышения команда отстает аж на восемь очков.
На данный момент у «великанов» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они шесть встреч выиграли и один поединок завершили мировым исходом.
Так несколько дней тому назад «пчелы» выбили из Кубка Короля «Эльче» из Примеры, выиграв дома со счетом 2:0, а в последней игре чемпионата страны они в родных стенах обыграли аутсайдера «Алькоркон» (2:1) еще 2 января.
Гостевые поединки текущего розыгрыша Сегунды принесли клубу из Мадрида две виктории, три ничейных результата и пять поражений, разница мячей составляет 5:10.
В минувшем сезоне между собой эти коллективы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.45, победа «Мирандеса» — 3.40, ничья — 3.00.
Учитывая что «великаны» накануне провели непростой матч в Кубке и в целом они не особо успешно играю на выезде, в этом матче ставим на непроигрыш хозяев.