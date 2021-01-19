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    «Дерби Каунти» — «Борнмут». Прогноз и ставка (к. 1.93) на Чемпионшип 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Борнмут»
    Уэйн Руни
    «Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Дерби Каунти» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Января 2021 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 21:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Дерби Каунти»

    Похоже, «бараны» все глубже увязают в трясину Чемпионшип. Минувший тур для команды стал сущим провалом, ведь «Дерби Каунти» дома умудрился проиграть «Ротерхэму» (0:1).

    В общем, теперь команда упала аж на 23 строчку. Ниже — только совсем слабый «Уикомб».

    К тому же «бараны» слабовато выглядят в нападении — лишь 14 забитых мячей. Неслыханно, как для команды, которую возглавляет форвард мирового уровня!

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    На днях Уэйн Руни был утвержден в качестве наставника команды. Посмотрим, сможет ли только что закончивший карьеру форвард оставить «Дерби Каунти» в Чемпионшип?!

    «Борнмут»

    «Борнмут» вовсю пытается вернуться в АПЛ. Пока что команда занимает 3 место с 42 очками в активе.

    В предыдущем туре «Борнмут» дома умудрился уступить «Лутон Тауну» (0:1). В общем, команда пребывает явно не в лучшем состоянии.

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    • Даже без учета провала в минувшем туре, «Борнмут» не баловал своих болельщиков стабильностью результатов. До того команда дома не сумела переиграть «Миллуолл» (1:1).

    Одна отрада — довольно мощная линия атаки. «Борнмут» в 24 матчах забил 38 мячей, что по нынешним меркам солидно для Чемпионшип.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.12, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 3.40

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    «Дерби Каунти» попытается выбраться из опасной зоны, но наверняка пропустит еще до перерыва.

    «Борнмут» делает ставку на мощное нападение, и в этом матче гости явно не планируют медлить с первым голом.

    Гости борются за возвращение в АПЛ, и уж точно будут активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.93

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