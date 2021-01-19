«Дерби Каунти» — «Борнмут». Прогноз и ставка (к. 1.93) на Чемпионшип 19 января 2021 года

«Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Дерби Каунти» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби Каунти»

Похоже, «бараны» все глубже увязают в трясину Чемпионшип. Минувший тур для команды стал сущим провалом, ведь «Дерби Каунти» дома умудрился проиграть «Ротерхэму» (0:1).

В общем, теперь команда упала аж на 23 строчку. Ниже — только совсем слабый «Уикомб».

К тому же «бараны» слабовато выглядят в нападении — лишь 14 забитых мячей. Неслыханно, как для команды, которую возглавляет форвард мирового уровня!

Все прогнозы на АПЛ

На днях Уэйн Руни был утвержден в качестве наставника команды. Посмотрим, сможет ли только что закончивший карьеру форвард оставить «Дерби Каунти» в Чемпионшип?!

«Борнмут»

«Борнмут» вовсю пытается вернуться в АПЛ. Пока что команда занимает 3 место с 42 очками в активе.

В предыдущем туре «Борнмут» дома умудрился уступить «Лутон Тауну» (0:1). В общем, команда пребывает явно не в лучшем состоянии.

Даже без учета провала в минувшем туре, «Борнмут» не баловал своих болельщиков стабильностью результатов. До того команда дома не сумела переиграть «Миллуолл» (1:1).

Одна отрада — довольно мощная линия атаки. «Борнмут» в 24 матчах забил 38 мячей, что по нынешним меркам солидно для Чемпионшип.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.12, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 3.40

«Дерби Каунти» попытается выбраться из опасной зоны, но наверняка пропустит еще до перерыва.

«Борнмут» делает ставку на мощное нападение, и в этом матче гости явно не планируют медлить с первым голом.

Гости борются за возвращение в АПЛ, и уж точно будут активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.93