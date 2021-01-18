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    Поединок двух «Атлетико» будет результативным?

    «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Бразилии 18 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе»
    Футболист «Атлетико Минейро»
    В ночь с 17 на 18 января в 30-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Атлетико Гоияниенсе». «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» с 50 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице бразильской Серии А, отстав от лидера на шесть пунктов при одной игре в запасе.

    Команды из города Белу-Оризонти за последние семь встреч первенства уступила только один раз, когда несколько туров тому назад она проиграла в гостях лидирующему «Сан-Паулу» со счетом 0:3.

    После той неудачи «черно-белые» сперва в родных стенах переиграли аутсайдера «Коритибу» (2:0), а накануне расписали выездную мировую с «Брагантино», сыграв 2:2.

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    У «Атлетико Минейро» первая домашняя статистика в этом чемпионате. За 14 проведенных игр коллектив разжился десятью победами, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей — 31:11.

    «Атлетико Гоияниенсе»

    «Атлетико Гоияниенсе» по итогам 29 сыгранных туров находится на 12 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 36 очков, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов.

    Клуб из штата Гояс за последние пять игр первенства смог заработать восемь пунктов. Начал он с двух поочередно викторий над «Сеарой» в гостях и «Флуминенсе» дома (по 2:1).

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    • Затем состоялось выездное фиаско от «Гремио» со счетом 1:2, после чего коллектив расписал мировые в родных стенах с «Васко да Гама» (0:0) и с клубом «Баия» (1:1).

    У «Атлетико Гоияниенсе» седьмая гостевая статистика в этой Серии А. В 14 проведенных играх было по пять побед и поражений, а также четыре мировых исхода, разница мячей составляет в них 10:15.

    В первом круге «Атлетико Минейро» в гостях взял верх над своим предстоящим противником со счетом 4:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Атлетико Гоияниенсе» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.50.

    Прогнозируем, что встреча одного из лидеров первенства с его середняком будет результативной. Наша ставка на эту игру — ТБ 2,5.

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