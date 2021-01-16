«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч АПЛ 16 января 2021 года

«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Вест Бромвич Альбионом» в рамках 19 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 15:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» как начал сезон не лучшим образом, так и проводит его неуверенно. Очевидно, что «волки» вряд ли окажутся в зоне еврокубков.

Вот и минувший тур принес очередное разочарование. «Вулвз» дома уступили «Эвертону» (1:2).

Нынешнее 14 место — явно не тот результат, которого ждали от симпатичной команды. Между тем, 22 очка — это всего на 7 меньше, чем у замыкающего первую пятерку «Тоттенхэма».

Все прогнозы на АПЛ

Вот и в матче с «Вест Бромвич Альбионом» хозяевам будет откровенно непросто. Тем паче, «волки» неудачно противостоят этому оппоненту: в 5 последних матчах в их активе лишь одна виктория при трех поражениях и одной ничьей.

«Вест Бромвич Альбион»

«Вест Бромвич Альбион» с первых туров борется за выживание в АПЛ. Впрочем, еще изначально было понятно, что одно дело вернуться в элиту, и совсем другое — быть в ней конкурентоспособными.

Вот и выходит на деле, что текущее 19 место — реальная картина происходящего. В активе у ВБА только 8 очков, а отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 пунктов.

Наверняка поединок с «волками» лишь подтвердит всю историческую принципиальность противостояния этих клубов. По-другому в таких матчах просто не бывает.

На днях «Вест Бромвич Альбион» вылетел из Кубка Англии. Команда не смогла преодолеть скромный барьер в виде «Блэкпула», уступив оппоненту в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 1.54, на ничью за 4.09, а на «Вест Бромвич Альбион» — за 7.18

«Вулверхэмптон» намеревается улучшить статистику в матчах с принципиальным оппонентом, для чего это свидание — отличный шанс.

«Вест Бромвич Альбион» крайне слабо обороняется, и, вероятно, не сдержит атак «волков».

Гости выглядят откровенно бледно, и вряд ли не смогут продержаться сухими весь первый тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64