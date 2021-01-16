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    «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч АПЛ 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион»
    Фернандо Марсал
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Вест Бромвич Альбионом» в рамках 19 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 15:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич Альбион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 15:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 7.40
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» как начал сезон не лучшим образом, так и проводит его неуверенно. Очевидно, что «волки» вряд ли окажутся в зоне еврокубков.

    Вот и минувший тур принес очередное разочарование. «Вулвз» дома уступили «Эвертону» (1:2).

    Нынешнее 14 место — явно не тот результат, которого ждали от симпатичной команды. Между тем, 22 очка — это всего на 7 меньше, чем у замыкающего первую пятерку «Тоттенхэма».

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    Вот и в матче с «Вест Бромвич Альбионом» хозяевам будет откровенно непросто. Тем паче, «волки» неудачно противостоят этому оппоненту: в 5 последних матчах в их активе лишь одна виктория при трех поражениях и одной ничьей.

    «Вест Бромвич Альбион»

    «Вест Бромвич Альбион» с первых туров борется за выживание в АПЛ. Впрочем, еще изначально было понятно, что одно дело вернуться в элиту, и совсем другое — быть в ней конкурентоспособными.

    Вот и выходит на деле, что текущее 19 место — реальная картина происходящего. В активе у ВБА только 8 очков, а отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 пунктов.

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    • Наверняка поединок с «волками» лишь подтвердит всю историческую принципиальность противостояния этих клубов. По-другому в таких матчах просто не бывает.

    На днях «Вест Бромвич Альбион» вылетел из Кубка Англии. Команда не смогла преодолеть скромный барьер в виде «Блэкпула», уступив оппоненту в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 1.54, на ничью за 4.09, а на «Вест Бромвич Альбион» — за 7.18

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    «Вулверхэмптон» намеревается улучшить статистику в матчах с принципиальным оппонентом, для чего это свидание — отличный шанс.

    «Вест Бромвич Альбион» крайне слабо обороняется, и, вероятно, не сдержит атак «волков».

    Гости выглядят откровенно бледно, и вряд ли не смогут продержаться сухими весь первый тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.64

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