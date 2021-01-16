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    «Вердер» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.59 на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Аугсбург»
    Омер Топрак
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Вердер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.

    Вообще, бременцы пока занимают скромное 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта.

    Главная проблема команды — слабая атака. В 15 матчах «Вердер» смог забить лишь 17 голов, пропустив в свои ворота на 7 мячей больше.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Вердер» в Бундеслиге не побеждает уже почти месяц. Последним локальным успехом стала виктория над «Майнцем» (0:1).

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Результаты команды сие лишь подтверждают — 11 место в турнирной таблице.

    В активе у клуба 19 очков в 15 матчах. При этом проблемная атака (17 мячей) не позволяет рассчитывать на подъем поближе к зоне еврокубков.

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    • Минувший тур для «Аугсбурга» вышел провальным. Дома команда была буквально сметена лавиной атак «Штутгарта» (1:4).

    В этом матче команде не помогут Марко Рихтер и Рафаэль Фрамбергер. Оба этих игрока травмированы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Аугсбург» — за 3.35

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    Хозяева настроены исключительно по-боевому, особенно учитывая особенности взаимоотношений с «Аугсбургом»: из 5 последних матчей бременцы выиграли 4.

    «Аугсбург» будет стремиться разжиться очками и, заодно, улучшить атакующие показатели.

    В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников, причем с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.59

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