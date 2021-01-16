«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.59 на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

«Вердер» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.

Вообще, бременцы пока занимают скромное 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта.

Главная проблема команды — слабая атака. В 15 матчах «Вердер» смог забить лишь 17 голов, пропустив в свои ворота на 7 мячей больше.

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«Вердер» в Бундеслиге не побеждает уже почти месяц. Последним локальным успехом стала виктория над «Майнцем» (0:1).

«Аугсбург»

«Аугсбург» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Результаты команды сие лишь подтверждают — 11 место в турнирной таблице.

В активе у клуба 19 очков в 15 матчах. При этом проблемная атака (17 мячей) не позволяет рассчитывать на подъем поближе к зоне еврокубков.

Минувший тур для «Аугсбурга» вышел провальным. Дома команда была буквально сметена лавиной атак «Штутгарта» (1:4).

В этом матче команде не помогут Марко Рихтер и Рафаэль Фрамбергер. Оба этих игрока травмированы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Аугсбург» — за 3.35

Хозяева настроены исключительно по-боевому, особенно учитывая особенности взаимоотношений с «Аугсбургом»: из 5 последних матчей бременцы выиграли 4.

«Аугсбург» будет стремиться разжиться очками и, заодно, улучшить атакующие показатели.

В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников, причем с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.59