«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.59 на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

«Вердер»
В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.
Вообще, бременцы пока занимают скромное 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 пункта.
Главная проблема команды — слабая атака. В 15 матчах «Вердер» смог забить лишь 17 голов, пропустив в свои ворота на 7 мячей больше.
«Вердер» в Бундеслиге не побеждает уже почти месяц. Последним локальным успехом стала виктория над «Майнцем» (0:1).
«Аугсбург»
«Аугсбург» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Результаты команды сие лишь подтверждают — 11 место в турнирной таблице.
В активе у клуба 19 очков в 15 матчах. При этом проблемная атака (17 мячей) не позволяет рассчитывать на подъем поближе к зоне еврокубков.
Минувший тур для «Аугсбурга» вышел провальным. Дома команда была буквально сметена лавиной атак «Штутгарта» (1:4).
В этом матче команде не помогут Марко Рихтер и Рафаэль Фрамбергер. Оба этих игрока травмированы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.25, на ничью за 3.35, а на «Аугсбург» — за 3.35
Хозяева настроены исключительно по-боевому, особенно учитывая особенности взаимоотношений с «Аугсбургом»: из 5 последних матчей бременцы выиграли 4.
«Аугсбург» будет стремиться разжиться очками и, заодно, улучшить атакующие показатели.
В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников, причем с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.59