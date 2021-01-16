«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч АПЛ 16 января 2021 года

В 19 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 16 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В середине декабря «Лестер» дома уступил «Эвертону» (0:2), прервав серию из трех побед, после чего на выезде справился с «Тоттенхэмом» (2:0).

В «боксинг дэй» подопечные Брендана Роджерса дома поделили очки с «МЮ» (2:2), а перед Новым годом ушли от поражения в выездном матче с «Кристал Пэласом» (1:1).

В последних матчах «лисы» на выезде удержали победу над «Ньюкаслом» (2:1) в АПЛ, а потом в Кубке Англии разгромили «Сток Сити» (4:0) в гостях.

Все прогнозы на АПЛ

После 17 матчей АПЛ «Лестер» с 32 очками занимает 4-е место. Разница мячей 31-21, 11 голов забил Джейми Варди.

«Саутгемптон»

В начале декабря «Святые» разгромили дома «Шеффилд» (3:0), после чего выдали безвыигрышную серию, начавшуюся с выездной ничьей с «Арсеналом» (1:0).

Перед рождеством «Саутгемптон» дома проиграл «Манчестер Сити» (0:1), а в «Боксинг дэй» разошелся миром с «Фулхэмом» (0:0).

Перед новым годом подопечные Ральфа Хазенхюттля дома сыграли вничью с «Вест Хэмом» (0:0), а в последнем матче победили на своем поле «Ливерпуль» (1:0). Кубковый матч был перенесен.

После 17 матчей АПЛ «Саутгемптон» с 29 очками на 7-м месте. Разница мячей 26-19, семь голов забил Дэнни Ингз.

Прогноз и ставки

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Саутгемптона» — 4.10.

В прошлом сезоне «Лестер» на выезде разгромил «Святых» со счетом 9:0, а те в ответном матче победили 2:1.

На «Кинг Пауэр» «Саутгемптон»в последних пяти матчах АПЛ дважды победил и дважды сыграл 0:0, прогнозируем, что «святые» не проиграют.

Матч может быть не слишком результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 2.06 и ТМ 2,5 за 2.03.