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    «Лидс» с «Брайтоном» устроят голевое шоу

    «Лидс» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч АПЛ 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Брайтон»
    Матеуш Клих
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 19 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 18:00 мск. «Лидс» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2021 года
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    «Лидс»

    «Лидс» нынешний сезон проводит не так ярко. Да и можно ли было ожидать от вернувшего в элиту клуба чего-то большего?!

    Нынешнее 12 место выглядит красноречиво. Да, бывают победы вроде успеха в поединке с ВБА (0:5), однако они сменяются поражениями.

    Например, как в минувшем туре. «Лидс» уступил «Тоттенхэму», пропустив три безответных мяча.

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    После того команда провалилась еще и в Кубке Англии. Скромный «Кроули Таун» просто-таки разнес представителя АПЛ (3:0).

    «Брайтон»

    «Брайтон» с самого начала чемпионата борется за выживание в АПЛ. Вот и нынешнее 17 место вполне соответствует данной диспозиции.

    «Чайки» играют крайне неуверенно, и победы добывают с заметной натугой. Вот и в Кубке Англии команда прошла скромный «Ньюпорт» лишь в серии послематчевых пенальти.

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    • Тем не менее, с «Лидсом» «Брайтон» играет очень даже удачно. В последних 7 матчах команда победила в шести матчах при единственном поражении.

    Последнее, к слову, приключилось в последней дуэли. Почти 4 года назад «Лидс» был сильнее (2:0) в рамках поединка Чемпионшип.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 2.10, на ничью за 3.72, а на «Брайтон» — за 3.54

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    «Лидс» намеревается улучшить статистику в очных встречах с «Брайтоном», ведь и шансы на это у команды очень даже приличные.

    «Брайтон» не лучшим образом действует в обороне, и в этом поединке наверняка пропустит не раз.

    В подобных матчах с результативностью всегда полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67

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