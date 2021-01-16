«Лидс» — «Брайтон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч АПЛ 16 января 2021 года

«Лидс»
«Лидс» нынешний сезон проводит не так ярко. Да и можно ли было ожидать от вернувшего в элиту клуба чего-то большего?!
Нынешнее 12 место выглядит красноречиво. Да, бывают победы вроде успеха в поединке с ВБА (0:5), однако они сменяются поражениями.
Например, как в минувшем туре. «Лидс» уступил «Тоттенхэму», пропустив три безответных мяча.
После того команда провалилась еще и в Кубке Англии. Скромный «Кроули Таун» просто-таки разнес представителя АПЛ (3:0).
«Брайтон»
«Брайтон» с самого начала чемпионата борется за выживание в АПЛ. Вот и нынешнее 17 место вполне соответствует данной диспозиции.
«Чайки» играют крайне неуверенно, и победы добывают с заметной натугой. Вот и в Кубке Англии команда прошла скромный «Ньюпорт» лишь в серии послематчевых пенальти.
Тем не менее, с «Лидсом» «Брайтон» играет очень даже удачно. В последних 7 матчах команда победила в шести матчах при единственном поражении.
Последнее, к слову, приключилось в последней дуэли. Почти 4 года назад «Лидс» был сильнее (2:0) в рамках поединка Чемпионшип.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 2.10, на ничью за 3.72, а на «Брайтон» — за 3.54
«Лидс» намеревается улучшить статистику в очных встречах с «Брайтоном», ведь и шансы на это у команды очень даже приличные.
«Брайтон» не лучшим образом действует в обороне, и в этом поединке наверняка пропустит не раз.
В подобных матчах с результативностью всегда полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67