«Кардифф» — «Норвич». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч английского Чемпионшипа 16 января 2021 года

16 января в рамках 24-го тура первого английского дивизиона «Кардифф» в столице Уэльса сыграет с «Норвичем». Начало игры — в 18:00 по мск. «Кардифф» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

После 22 сыгранных матчей «Кардифф» имеет в своем активе 29 набранных очков, с которыми разместился на 15 месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Сейчас «синие птицы» переживают трудный период, проиграв четыре последние матча с учетом всех турниров. Так накануне они уступили в гостях 0:1 «Ноттингему» в 1/32 финала Кубка Англии.

Перед этим валлийский коллектив потерпел три фиаско в первенстве. На своей арене он проиграл «Брентфорду» (2:3), а в гостях был повергнут «Уикомбом» (1:2) и своим предстоящим противником — 0:2.

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Домашние встречи текущего турнира Чемпионшипа принесли «Кардиффу» четыре виктории, два мировых исхода и пять проигрышей, разница забитых и пропущенных — 18:14.

«Норвич»

«Норвич» является на данный момент единоличным лидером второго по значимости дивизиона Англии. У команды 47 очков и отрыв от ближайшего противника в четыре пункта.

«Канарейки» за последние девять игр с учетом всех турниров теряли очки только в двух встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0) в рамках Чемпионшипа и «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

Выездные встречи текущего чемпионата принесли «Норвичу» семь победных результатов, одну ничью и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:12.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.33.

На викторию «Кардиффа» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.38.

«Канарейки» в гостях нечасто сохраняют свои ворота на замке, а «ласточки» дома очень даже забивные. Исходя из этого рекомендуем ставить на то, что обе забьют.