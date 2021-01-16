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    «Ласточки» и «канарейки» обменяются голами?

    «Кардифф» — «Норвич». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч английского Чемпионшипа 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Норвич»
    Игрок «Норвича»
    16 января в рамках 24-го тура первого английского дивизиона «Кардифф» в столице Уэльса сыграет с «Норвичем». Начало игры — в 18:00 по мск. «Кардифф» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Января 2021 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Кардифф»

    После 22 сыгранных матчей «Кардифф» имеет в своем активе 29 набранных очков, с которыми разместился на 15 месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Сейчас «синие птицы» переживают трудный период, проиграв четыре последние матча с учетом всех турниров. Так накануне они уступили в гостях 0:1 «Ноттингему» в 1/32 финала Кубка Англии.

    Перед этим валлийский коллектив потерпел три фиаско в первенстве. На своей арене он проиграл «Брентфорду» (2:3), а в гостях был повергнут «Уикомбом» (1:2) и своим предстоящим противником — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Домашние встречи текущего турнира Чемпионшипа принесли «Кардиффу» четыре виктории, два мировых исхода и пять проигрышей, разница забитых и пропущенных — 18:14.

    «Норвич»

    «Норвич» является на данный момент единоличным лидером второго по значимости дивизиона Англии. У команды 47 очков и отрыв от ближайшего противника в четыре пункта.

    «Канарейки» за последние девять игр с учетом всех турниров теряли очки только в двух встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

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  • 11/01/2021

    • После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0) в рамках Чемпионшипа и «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

    Выездные встречи текущего чемпионата принесли «Норвичу» семь победных результатов, одну ничью и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:12.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.38.

    «Канарейки» в гостях нечасто сохраняют свои ворота на замке, а «ласточки» дома очень даже забивные. Исходя из этого рекомендуем ставить на то, что обе забьют.

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