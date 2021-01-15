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    В матче «Униона» и «Байера» мало голов не будет

    «Унион» — «Байер». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Бундеслиги 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Байер»
    Петер Бос
    В поединке 16 тура немецкой Бундеслиги «Унион» примет на своем стадионе «Байер». Игра запланирована на 15 января 22:30 по мск. «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Унион»

    Команда высоко задрала планку в этом сезоне и метит в еврокубки. К середине игрового года «Унион» занимает 5 позицию с 25 очками на счету.

    Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 5 туров — 3 ничьи и 2 победы. За этот отрезок столичный клуб отличился ничьей с «Баварией» (1:1) и победой над «Боруссией» Д со счетом 2:0.

    Помимо этого «Унион» победил «Вердер» (2:0), сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Штутгартом» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 8 домашних матчах Бундеслиги этого сезона «железные» проиграли всего один раз.

    «Байер»

    «Фармацевты» всерьез навязывают борьбу «Баварии» за чемпионство, но последние три тура откинули их от цели на третью строчку. В активе команды Петера Боса 29 пунктов, что на 4 очка меньше, чем у «Баварии».

    «Байер» проиграл «Баварии» и «Айнтрахту» с одинаковым результатом 1:2. В прошлом туре гости добились только ничьи, сыграв 1:1 с «Вердером».

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  • 11/01/2021

    • Несмотря на последние результаты, «Байер» входит в список четырех лучших команд по количеству забитых голов (30) и количеству побед в сезоне (8).

    В гостях «леверкузенцы» потерпели только одну неудачу при пяти победах.

    Прогноз и ставка

    За 2.18 «Байер» оценен, как фаворит встречи. Коэффициент 3.50 букмекеры выставили на победу хозяев. Ничья дается за 3.40.

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    «Байеру» будет непросто. «Унион» хорошо играет дома и давно не проигрывал на своем поле. Мы не будем рисковать и ставить на победу одной из команд, но при этом решили зацепиться за тот факт, что большая часть матчей «Униона» и «Байера» заканчивается с тоталом больше 2.5 и при условии «обе забьют».

    Мы предлагаем поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5». Этот исход букмекеры предлагают за 2.17.

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