«Унион» — «Байер». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Бундеслиги 15 января 2021 года

В поединке 16 тура немецкой Бундеслиги «Унион» примет на своем стадионе «Байер». Игра запланирована на 15 января 22:30 по мск. «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Команда высоко задрала планку в этом сезоне и метит в еврокубки. К середине игрового года «Унион» занимает 5 позицию с 25 очками на счету.

Хозяева не проигрывают в чемпионате уже 5 туров — 3 ничьи и 2 победы. За этот отрезок столичный клуб отличился ничьей с «Баварией» (1:1) и победой над «Боруссией» Д со счетом 2:0.

Помимо этого «Унион» победил «Вердер» (2:0), сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Штутгартом» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В 8 домашних матчах Бундеслиги этого сезона «железные» проиграли всего один раз.

«Байер»

«Фармацевты» всерьез навязывают борьбу «Баварии» за чемпионство, но последние три тура откинули их от цели на третью строчку. В активе команды Петера Боса 29 пунктов, что на 4 очка меньше, чем у «Баварии».

«Байер» проиграл «Баварии» и «Айнтрахту» с одинаковым результатом 1:2. В прошлом туре гости добились только ничьи, сыграв 1:1 с «Вердером».

Несмотря на последние результаты, «Байер» входит в список четырех лучших команд по количеству забитых голов (30) и количеству побед в сезоне (8).

В гостях «леверкузенцы» потерпели только одну неудачу при пяти победах.

Прогноз и ставка

За 2.18 «Байер» оценен, как фаворит встречи. Коэффициент 3.50 букмекеры выставили на победу хозяев. Ничья дается за 3.40.

«Байеру» будет непросто. «Унион» хорошо играет дома и давно не проигрывал на своем поле. Мы не будем рисковать и ставить на победу одной из команд, но при этом решили зацепиться за тот факт, что большая часть матчей «Униона» и «Байера» заканчивается с тоталом больше 2.5 и при условии «обе забьют».

Мы предлагаем поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5». Этот исход букмекеры предлагают за 2.17.