«Эйпен» — «Андерлехт». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Бельгии 15 января 2021 года

«Андерлехт» сыграет на выезде с «Эйпеном» в рамках 20-го тура чемпионата Бельнии. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:45 мск. «Эйпен» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйпен»

«Эйпен» после 19-ти туров находится на 14-й строчке в турнирной таблице бельгийского чемпионата.

В прошлом туре «Эйпен» выиграл в гостях у «Серкль Брюгге», благодаря чему прервал серию из трех поражений. В играх против «Брюгге», «Зюльте-Варегем» и «Генка» команда в общей сложности пропустила десять мячей.

Всего же в 19-ти матчах «Эйпен» пропустил 32 гола. Не худший, но и далеко не лучший результат в лиге по этому показателю.

На своем поле «Эйпен» в шести предыдущих турах одержал только одну победу и потерпел три поражения.

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Также интересно, что «Эйпен» пропускал во всех домашних матчах текущего сезона.

«Андерлехт»

«Андерлехт» в этом сезоне выступает заметно лучше, чем в прошлом, но на чемпионский титул клубу из Брюсселя пока все равно рано рассчитывать.

На данный момент «Андерлехт» занимает пятое место, отставая от лидера чемпионата «Брюгге» на 10 очков.

Новый год «Андерлехт» начал с гостевого поражения от «Ауд-Хеверле Левен» (0:1). У команды Венсана Компани в последних пяти турах два поражения.

Безвыигрышная гостевая серия «Андерлехта» составляет уже пять матчей.

Прогноз и ставка

На «Эйпен» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Андерлехта» — за 2.03.

Команду гостей, наверное, можно считать фаворитом предстоящей игры, но это не тот случай, когда можно смело ставить на исход. «Андерлехт» все-таки довольно часто теряет очки.

Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

А также ставка на голы в обоих таймах за 1.73.