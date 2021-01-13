«Хольштайн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 13 января 2021 года

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде сыграет с командой «Хольштайн». Игра состоится в городе Киль на «Хольштейн-Стадион» 13 января. Начало в 22:45 мск. «Хольштайн» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хольштайн»

В Кубке Германии «Хольштайн» стартовал с разгромной победы над «Рилазинген-Арлен» со счетом 7:1. Это будет второй раунд для хозяев.

Нынешний сезон коллектив проводит неплохо. Во Второй Бундеслиге «Хольштайн» идет третьим и претендует на выход в высший дивизион.

Последние две встречи для «Хольштайна» оказались не совсем удачными. Команда сыграла вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и проиграла «Оснабрюку» (1:2).

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Перед этой серией соперник «Баварии» дважды выиграл всухую, одолев «Нюрнберг» 1:0 и «Зандхаузен» 2:0.

«Бавария»

В прошлом матче «Бавария» потерпела еще одно поражение в сезоне от «Боруссии» М со счетом 2:3. Это было лишь второе фиаско в Бундеслиге, однако команда Флика продолжает лидировать в турнирной таблице.

«Мюнхенцы» выиграли Кубок Германии в прошлом сезоне и однозначно являются фаворитом в этом розыгрыше. Стартовали «красные» с разгрома «Дюрена» (3:0).

До поражения от «пони» «Бавария» не уступала на протяжении 20 выступлений. Команда одержала яркую победу над «Майнцем» (5:2), победила главного конкурента за титул чемпиона — «Байер» (2:1) — и одолела «Вольфсбург» (2:1).

Стоит отметить, что в прошлом матче вне игры остался вингер Серж Гнабри из-за травмы лодыжки.

Прогноз и ставка

«Бавария» — однозначный фаворит матча за 1.13, а «Хольштайн» оценивают коэффициентом 17.0. Ничья сопровождается цифрой 9.30.

Форма «Баварии», которая держится уже второй сезон, поражает. Вряд ли «мюнхенцы» уступят такому сопернику и вылетят на ранней стадии Кубка Германии, чего они не делали очень давно.

Мы ставим на ИТБ2 больше 3 за 1.72. «Бавария» в среднем забивала больше двух голов в четырех последних играх. Ну и в целом, команда редко уходит с поля без двух и более голов.