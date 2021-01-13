«Хольштайн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 13 января 2021 года

«Хольштайн»
В Кубке Германии «Хольштайн» стартовал с разгромной победы над «Рилазинген-Арлен» со счетом 7:1. Это будет второй раунд для хозяев.
Нынешний сезон коллектив проводит неплохо. Во Второй Бундеслиге «Хольштайн» идет третьим и претендует на выход в высший дивизион.
Последние две встречи для «Хольштайна» оказались не совсем удачными. Команда сыграла вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и проиграла «Оснабрюку» (1:2).
Перед этой серией соперник «Баварии» дважды выиграл всухую, одолев «Нюрнберг» 1:0 и «Зандхаузен» 2:0.
«Бавария»
В прошлом матче «Бавария» потерпела еще одно поражение в сезоне от «Боруссии» М со счетом 2:3. Это было лишь второе фиаско в Бундеслиге, однако команда Флика продолжает лидировать в турнирной таблице.
«Мюнхенцы» выиграли Кубок Германии в прошлом сезоне и однозначно являются фаворитом в этом розыгрыше. Стартовали «красные» с разгрома «Дюрена» (3:0).
До поражения от «пони» «Бавария» не уступала на протяжении 20 выступлений. Команда одержала яркую победу над «Майнцем» (5:2), победила главного конкурента за титул чемпиона — «Байер» (2:1) — и одолела «Вольфсбург» (2:1).
Стоит отметить, что в прошлом матче вне игры остался вингер Серж Гнабри из-за травмы лодыжки.
Прогноз и ставка
«Бавария» — однозначный фаворит матча за 1.13, а «Хольштайн» оценивают коэффициентом 17.0. Ничья сопровождается цифрой 9.30.
Форма «Баварии», которая держится уже второй сезон, поражает. Вряд ли «мюнхенцы» уступят такому сопернику и вылетят на ранней стадии Кубка Германии, чего они не делали очень давно.
Мы ставим на ИТБ2 больше 3 за 1.72. «Бавария» в среднем забивала больше двух голов в четырех последних играх. Ну и в целом, команда редко уходит с поля без двух и более голов.