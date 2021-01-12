«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Англии 12 января 2021 года

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Бернли» в рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Англии. Встреча пройдет 12 января, начало — в 23:15 мск. «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

У «Бернли» были большие проблемы в начале сезона, команда показывала ужасную игру, и к началу ноября набрала всего лишь два очка. Но разговоры о том, что «Бернли» будет одним из главных претендентов на вылет, оказались преждевременными.

Как и в прошлые годы, Шон Дайч сумел выйти из сложной ситуации. Спасителем главного тренера «Бернли» пока рано называть, но очевидно, что «Бернли» за последние пару месяцев очень сильно изменился в лучшую сторону.

В предыдущих шести турах, то есть сразу после крупного поражения от «Манчестер Сити», «Бернли» проиграл только один матч. Это была встреча с «Лидсом», в которой команда Дайча заслуживала как минимум ничью.

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Кроме того, нельзя не отметить недавние победы над «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном», которые окончательно убедитли, что у «Бернли», скорее всего, все будет в порядке.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед», как и ожидалось, сравнялся с «Ливерпулем» по количеству набранных очков. И при этом у «красных дьяволов» есть еще игра в запасе. Так что уже в ближайшие дни «Ливерпулю», возможно, придется подвинуться с первого места.

В прошлом туре «МЮ» выиграл на своем поле у «Астон Виллы» (2:1). Очень непростой матч, в котором все решил спорный пенальти после фола на Погба. Обычно, так везет будущим чемпионам.

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в чемпионате составляет уже десять матчей, восемь из которых завершились в пользу команды Оле-Гуннара Сульшера.

Что касается недавних матчей, то на прошлой неделе «МЮ» сначала проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги, а потом одержал победу над «Уотфордом» в третьем раунде Кубка Англии.

Прогноз и ставка

На «Бернли» можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.50.

В январе 2020-го «МЮ» сенсационно проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд», и тогда ни у кого не было сомнений, что Сульшер явно не тот человек, который сможет поднять легендарный клуб с колен. Но прошел год — и сейчас «МЮ» один из главных конкурентов «Ливерпуля» за золотые медали.

Будет сложно, но гости, скорее всего, выиграют. И не пропустят. «Бернли» все-таки играет в довольно примитивный футбол.

Ставка — «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 2.43.

А также ставка на точный счет — победа «Манчестер Юнайтед» 2:0 за 6.85. Возможно, что оба мяча «Бернли» пропустит уже после перерыва.