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    «Байер» упрется в оборону «Айнтрахта»?

    «Байер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на Кубок Германии 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Айнтрахт» Ф
    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Байер» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 12 Января 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Байер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Байер» потерял очки. Все-таки домашняя ничья с «Вердером» — совсем не тот результат, которого ждали от команды Петера Боша.

    Более того, в том самом матче «фармацевты» вообще вынуждены были отыгрываться, и лишь выстрел Патрика Шика спас команду от поражения. А ведь это был тот самый шанс приблизиться к лидеру чемпионата «Баварии»…

    Максимальные задачи стоят перед «Байером» и в Кубке Германии. Разумеется, дома леверкузенцы просто обязаны проходить «Айнтрахт» Ф.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» с франкфуртцами играет с переменным успехом. В последнее время команды банально обмениваются домашними викториями.

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Результаты франкфуртцев похожи на погоду в мае: то жара, то грозы.

    Правда, в минувшем туре Бундеслиги команда привезла три очка с выезда к «Майнцу» (0:2). В общем, «Айнтрахт» Ф занимает 9 место в турнирной таблице с ощутимыми перспективами подъема в зону Лиги Европы.

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    • У команды положительная разница забитых и пропущенных мячей — 25:23. При этом у франкфуртцев сейчас отличный этап — 3 победы кряду.

    Нет никаких сомнений, что и на «Бай-Арене» «Айнтрахт» постарается добиться положительного результата. Между тем, потянет ли команда борьбу на нескольких фронтах?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.77, на ничью за 3.80, а на «Айнтрахт» — за 4.31

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    Хозяева настроены исключительно по-боевому, особенно учитывая особенности взаимоотношений с «Айнтрахтом».

    «Айнтрахт» явно даст бой хозяевам, тем более, в последних матчах команда выглядит мощно.

    В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» Ф +1 с коэффициентом 1.62

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