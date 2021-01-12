«Байер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на Кубок Германии 12 января 2021 года

«Байер» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Байер» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре Бундеслиги «Байер» потерял очки. Все-таки домашняя ничья с «Вердером» — совсем не тот результат, которого ждали от команды Петера Боша.

Более того, в том самом матче «фармацевты» вообще вынуждены были отыгрываться, и лишь выстрел Патрика Шика спас команду от поражения. А ведь это был тот самый шанс приблизиться к лидеру чемпионата «Баварии»…

Максимальные задачи стоят перед «Байером» и в Кубке Германии. Разумеется, дома леверкузенцы просто обязаны проходить «Айнтрахт» Ф.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Байер» с франкфуртцами играет с переменным успехом. В последнее время команды банально обмениваются домашними викториями.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно. Результаты франкфуртцев похожи на погоду в мае: то жара, то грозы.

Правда, в минувшем туре Бундеслиги команда привезла три очка с выезда к «Майнцу» (0:2). В общем, «Айнтрахт» Ф занимает 9 место в турнирной таблице с ощутимыми перспективами подъема в зону Лиги Европы.

У команды положительная разница забитых и пропущенных мячей — 25:23. При этом у франкфуртцев сейчас отличный этап — 3 победы кряду.

Нет никаких сомнений, что и на «Бай-Арене» «Айнтрахт» постарается добиться положительного результата. Между тем, потянет ли команда борьбу на нескольких фронтах?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.77, на ничью за 3.80, а на «Айнтрахт» — за 4.31

Хозяева настроены исключительно по-боевому, особенно учитывая особенности взаимоотношений с «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» явно даст бой хозяевам, тем более, в последних матчах команда выглядит мощно.

В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» Ф +1 с коэффициентом 1.62