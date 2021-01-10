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    Поделят ли очки команды на «Бутарке»?

    «Леганес» — «Альмерия». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.10 на матч чемпионата Испании 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Альмерия»
    Футболист «Леганес»
    В 21-м туре испанской Примеры «Леганес» сыграет с «Альмерией». Поединок, который состоится на стадионе «Бутарка» 10 января, начнется в 16:00 по мск. «Леганес» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Января 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.10
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    «Леганес»

    «Леганес» к данному поединку подходит после победы над коллективом из третьего дивизиона в рамках 1/32 финала Кубка Испании (2:0).

    Этой викторий «огурцы» продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Еще в этот период они также в кубковом поединке переиграли еще один клуб из низшего дивизиона, правда, только в овертайме — 1:0.

    Еще дважды команда из пригороде Мадрида дважды расписала мировые в рамках Сегунды, поделив очки в Хихоне со «Спортингом» (1:1) и «Фуэнлабрадой» (0:0) также в гостях.

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    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании «Леганес» идет на пятой строке, имея в своей копилке 34 балла. В родных стенах коллектив восемь раз выиграл и дважды проиграл.

    «Альмерия»

    «Альмерия» также накануне продвинулась по турнирной сетке Кубка Короля, переиграв в гостях третьелиговую «Нумансию» со счетом 2:1.

    Стоит отметить, что за последние семь игр с учетом всех турниров «красно-белые» вышли победителями из шести встреч и раз потерпели фиаско, уступив в гостях «Эспаньолу» — 1:2.

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  • 04/01/2021

    • К слову, коллектив неизменно пропускал на протяжении пяти последних проведенных матчей, но никогда более одного гола за поединок.

    В турнирной таблице Сегунды «Альмерия» находится на третьей строке, отставая на балл от дуэта лидеров. На выезде она семь раз выиграла и трижды проиграла.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды они обменялись результативными домашними победами — 2:1 и 2:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Альмерии» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

    «Леганес» еще дома не играл вничью, а «Альмерия» на выезде тоже еще делила очки с оппонентами. Так что от этой игры вполне можно ждать мировой. Наш прогноз — ничья.

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