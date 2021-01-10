«Верона» — «Кротоне». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Италии 10 января 2021 года

В воскресенье, 10 января, в 17-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем стадионе «Марк Антонио Бентегоди» встретится с «Кротоне». Начало — в 17:00 по мск. «Верона» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Перед стартом данного тура «Верона» с 24 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А. До еврокубковой зоны коллективу недостает пяти пунктов.

«Мастифы» за последние пять поединков первенства смогли добыть только одну победу, одолев в первом матче нового года на выезде «Специю» со счетом 1:0.

Еще в этот период они проиграли на своей территории по 1:2 «Сампдории» и «Интеру», а также расписали выездные мировые по 1:1 с «Фиорентиной» и «Торино» в минувшем игровом дне чемпионата.

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Верона» по три раза праздновала победы и проигрывала, а также одну встречу свела вничью, разница забитых и пропущенных — 10:8.

«Кротоне»

«Кротоне» — главный аутсайдер текущего чемпионата Италии. У команды на счету всего лишь девять набранных пунктов и отставание от спасительной позиции составляет три очка.

«Акулы» за аналогичный период смогли разжиться также только одной викторией, переиграв в родных стенах кризисную «Парму» (2:1) еще в конце прошлого года.

Один поединок «пифагорейцы» свели вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, в трех других встречах они неизменно проигрывали. На выезде 1:3 «Сампдории» и 2:6 «Интеру», а также дома 1:3 «Роме» в своей последней проведенной игре.

В гостях в этом чемпионате «Кротоне» еще не побеждал. Коллектив дважды сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 7:22.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Серии Б в Вероне была ничья (1:1), а в Кротоне победили «мастифы» — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.85.

На викторию «Кротоне» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.78.

Хотя «Кротоне» не выезде выступает неудачно, однако исправно забивает. Прогнозируем, что и на этот раз «акулы» обменяются голами со своим оппонентом.