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    Без обоюдных мячей в этом матче не обойдется?

    «Верона» — «Кротоне». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Италии 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Кротоне»
    Футболист «Вероны»
    В воскресенье, 10 января, в 17-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем стадионе «Марк Антонио Бентегоди» встретится с «Кротоне». Начало — в 17:00 по мск. «Верона» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 17:00 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Верона»

    Перед стартом данного тура «Верона» с 24 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А. До еврокубковой зоны коллективу недостает пяти пунктов.

    «Мастифы» за последние пять поединков первенства смогли добыть только одну победу, одолев в первом матче нового года на выезде «Специю» со счетом 1:0.

    Еще в этот период они проиграли на своей территории по 1:2 «Сампдории» и «Интеру», а также расписали выездные мировые по 1:1 с «Фиорентиной» и «Торино» в минувшем игровом дне чемпионата.

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах в текущем розыгрыше Серии А «Верона» по три раза праздновала победы и проигрывала, а также одну встречу свела вничью, разница забитых и пропущенных — 10:8.

    «Кротоне»

    «Кротоне» — главный аутсайдер текущего чемпионата Италии. У команды на счету всего лишь девять набранных пунктов и отставание от спасительной позиции составляет три очка.

    «Акулы» за аналогичный период смогли разжиться также только одной викторией, переиграв в родных стенах кризисную «Парму» (2:1) еще в конце прошлого года.

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    • Один поединок «пифагорейцы» свели вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, в трех других встречах они неизменно проигрывали. На выезде 1:3 «Сампдории» и 2:6 «Интеру», а также дома 1:3 «Роме» в своей последней проведенной игре.

    В гостях в этом чемпионате «Кротоне» еще не побеждал. Коллектив дважды сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 7:22.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Серии Б в Вероне была ничья (1:1), а в Кротоне победили «мастифы» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Кротоне» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.78.

    Хотя «Кротоне» не выезде выступает неудачно, однако исправно забивает. Прогнозируем, что и на этот раз «акулы» обменяются голами со своим оппонентом.

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