«Хатаяспор» — «Бешикташ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч Суперлиги 10 января 2021 года

«Хатаяспор» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 18-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. «Хатаяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хатаяспор»

Эта команда демонстрирует довольно неплохой уровень игры. Тем более, если учесть, что «Хатаяспор» является дебютантом Суперлиги.

Нынешнее 6 место — шикарный промежуточный результат. К тому же, группа лидеров совсем рядом, и уж на выход в Лигу Европы команда вполне может претендовать.

Правда, в минувшем туре «Хатаяспор» ждало разочарование. Команда на выезде не сумела сдержать атаки «Генчлербирлиги» (3:1).

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В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на своего основного голкипера. Дело в том, что Мунир был удален в матче предыдущего тура.

«Бешикташ»

«Бешикташ» в минувшем туре дома поглумился над «Ризеспором». В ворота несчастных соперников было забито аж 6 безответных мячей.

При этом «орлы» сейчас занимают 1 место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя «Фенербахче» составляет 2 очка.

Стамбульцы проводят суперуспешный отрезок. 5 побед подряд в Суперлиге делают шансы команды на чемпионский титул более весомыми, нежели у конкурентов.

Без травм тоже не обходится. «Бешикташу» в этом матче не помогут Адем Льяич и Гекхан Тере.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.10, на ничью за 3.65, а на «Хатаяспор» — за 3.30

Хозяева способны преподнести сюрприз, и, несомненно, постараются дать бой лидеру чемпионата.

«Бешикташ» сметает всех на своем пути, и, без сомнений, постарается продлить свою победную серию.

Гости претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73