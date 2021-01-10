«Хатаяспор» — «Бешикташ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч Суперлиги 10 января 2021 года

«Хатаяспор»
Эта команда демонстрирует довольно неплохой уровень игры. Тем более, если учесть, что «Хатаяспор» является дебютантом Суперлиги.
Нынешнее 6 место — шикарный промежуточный результат. К тому же, группа лидеров совсем рядом, и уж на выход в Лигу Европы команда вполне может претендовать.
Правда, в минувшем туре «Хатаяспор» ждало разочарование. Команда на выезде не сумела сдержать атаки «Генчлербирлиги» (3:1).
В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на своего основного голкипера. Дело в том, что Мунир был удален в матче предыдущего тура.
«Бешикташ»
«Бешикташ» в минувшем туре дома поглумился над «Ризеспором». В ворота несчастных соперников было забито аж 6 безответных мячей.
При этом «орлы» сейчас занимают 1 место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя «Фенербахче» составляет 2 очка.
Стамбульцы проводят суперуспешный отрезок. 5 побед подряд в Суперлиге делают шансы команды на чемпионский титул более весомыми, нежели у конкурентов.
Без травм тоже не обходится. «Бешикташу» в этом матче не помогут Адем Льяич и Гекхан Тере.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.10, на ничью за 3.65, а на «Хатаяспор» — за 3.30
Хозяева способны преподнести сюрприз, и, несомненно, постараются дать бой лидеру чемпионата.
«Бешикташ» сметает всех на своем пути, и, без сомнений, постарается продлить свою победную серию.
Гости претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73