«Милан» — «Торино». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Италии 9 января 2021 года

«Милан» встретится на своем поле с «Торино» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Легендарная беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии — всё. Несколько дней назад «россонери» проиграли на своем поле «Ювентусу» (1:3). С одной стороны, неприятно, конечно, но, по словам Стефано Пиоли, возможно, эта даже к лучшему, слишком уж много было разговоров и давления из-за этой серии.

Что касается матча с «Ювентусом», то сложно сказать, что «Милан» показал провальную игру. Тот случай, когда сопернику повезло чуть больше.

Тем более у «Милана» были серьезные кадровые потери, в том числе в центре поля. И этот момент, скорее всего, сейчас больше всего тревожит Пиоли.

До сих пор не может играть Златан Ибрагимович, есть проблемы у Исмаэля Беннасера, у Анте Ребича и Раде Крунича — коронавирус. Кроме того, предстоящий матч с «Торино» может пропустить Хакан Чалханоглу, системообразующий игрок «Милана» в атаке.

«Милан» пропустил десять мячей в шести предыдущих турах Серии А. Столько же мячей «россонери» получили в шести последних матчах на своем поле.

«Торино»

Тем временем «Торино» по-прежнему находится в нижней части таблице — прямо сейчас на 17-м месте.

Но судя по последним результатам, Марко Джампаоло постепенно удается исправлять ситуацию. «Торино» ни разу не проиграл в четырех предыдущих турах — одна победа и три ничьи.

В одном из этих матчей «Торино» отобрал очки у «Наполи» (1:1), который забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка.

Все прогнозы на Серию А

Факт: «Торино» не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Италии. В 16-ти играх туринская команда пропустила 33 мяча.

Прогноз и ставка

На «Милан» можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Торино» — за 5.95.

Всем понятно, кто тут фаворит, но, как ни странно, на исход лучше не стаивить. Пока сложно сказать, удастся ли «Милану» в этом сумасшедшем графике регулярно набирать очки. Тем более с такими кадровыми проблемами.

В общем, вероятность сенсации нельзя исключать.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11. Такой коэффициент на данную ставку в домашнем матче с участием «Милана» настоящий подарок от букмекеров.

И еще одна ставка — тотал второго тайма больше 2,0 за 2.87. 0