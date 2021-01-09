«Милан» — «Торино». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Италии 9 января 2021 года

«Милан»
Легендарная беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии — всё. Несколько дней назад «россонери» проиграли на своем поле «Ювентусу» (1:3). С одной стороны, неприятно, конечно, но, по словам Стефано Пиоли, возможно, эта даже к лучшему, слишком уж много было разговоров и давления из-за этой серии.
Что касается матча с «Ювентусом», то сложно сказать, что «Милан» показал провальную игру. Тот случай, когда сопернику повезло чуть больше.
Тем более у «Милана» были серьезные кадровые потери, в том числе в центре поля. И этот момент, скорее всего, сейчас больше всего тревожит Пиоли.
До сих пор не может играть Златан Ибрагимович, есть проблемы у Исмаэля Беннасера, у Анте Ребича и Раде Крунича — коронавирус. Кроме того, предстоящий матч с «Торино» может пропустить Хакан Чалханоглу, системообразующий игрок «Милана» в атаке.
«Милан» пропустил десять мячей в шести предыдущих турах Серии А. Столько же мячей «россонери» получили в шести последних матчах на своем поле.
«Торино»
Тем временем «Торино» по-прежнему находится в нижней части таблице — прямо сейчас на 17-м месте.
Но судя по последним результатам, Марко Джампаоло постепенно удается исправлять ситуацию. «Торино» ни разу не проиграл в четырех предыдущих турах — одна победа и три ничьи.
В одном из этих матчей «Торино» отобрал очки у «Наполи» (1:1), который забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка.
Факт: «Торино» не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Италии. В 16-ти играх туринская команда пропустила 33 мяча.
Прогноз и ставка
На «Милан» можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Торино» — за 5.95.
Всем понятно, кто тут фаворит, но, как ни странно, на исход лучше не стаивить. Пока сложно сказать, удастся ли «Милану» в этом сумасшедшем графике регулярно набирать очки. Тем более с такими кадровыми проблемами.
В общем, вероятность сенсации нельзя исключать.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11. Такой коэффициент на данную ставку в домашнем матче с участием «Милана» настоящий подарок от букмекеров.
И еще одна ставка — тотал второго тайма больше 2,0 за 2.87. 0