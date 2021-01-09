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    Сможет ли «Милан» выиграть у «Торино»?

    «Милан» — «Торино». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Италии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Торино»
    Поражение от «Ювентуса» стало для «Милана» первым в чемпионате Италии с марта 2020 года
    «Милан» встретится на своем поле с «Торино» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.62
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Милан»

    Легендарная беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии — всё. Несколько дней назад «россонери» проиграли на своем поле «Ювентусу» (1:3). С одной стороны, неприятно, конечно, но, по словам Стефано Пиоли, возможно, эта даже к лучшему, слишком уж много было разговоров и давления из-за этой серии.

    Что касается матча с «Ювентусом», то сложно сказать, что «Милан» показал провальную игру. Тот случай, когда сопернику повезло чуть больше.

    Тем более у «Милана» были серьезные кадровые потери, в том числе в центре поля. И этот момент, скорее всего, сейчас больше всего тревожит Пиоли.

    До сих пор не может играть Златан Ибрагимович, есть проблемы у Исмаэля Беннасера, у Анте Ребича и Раде Крунича — коронавирус. Кроме того, предстоящий матч с «Торино» может пропустить Хакан Чалханоглу, системообразующий игрок «Милана» в атаке.

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    • «Милан» пропустил десять мячей в шести предыдущих турах Серии А. Столько же мячей «россонери» получили в шести последних матчах на своем поле.

    «Торино»

    Тем временем «Торино» по-прежнему находится в нижней части таблице — прямо сейчас на 17-м месте.

    Но судя по последним результатам, Марко Джампаоло постепенно удается исправлять ситуацию. «Торино» ни разу не проиграл в четырех предыдущих турах — одна победа и три ничьи.

    В одном из этих матчей «Торино» отобрал очки у «Наполи» (1:1), который забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка.

    Все прогнозы на Серию А

    Факт: «Торино» не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Италии. В 16-ти играх туринская команда пропустила 33 мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Торино» — за 5.95.

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    Всем понятно, кто тут фаворит, но, как ни странно, на исход лучше не стаивить. Пока сложно сказать, удастся ли «Милану» в этом сумасшедшем графике регулярно набирать очки. Тем более с такими кадровыми проблемами.

    В общем, вероятность сенсации нельзя исключать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11. Такой коэффициент на данную ставку в домашнем матче с участием «Милана» настоящий подарок от букмекеров.

    И еще одна ставка — тотал второго тайма больше 2,0 за 2.87. 0

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