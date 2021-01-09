ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лигиМанчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 23:46
    • Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии
  • 19:34
    • «Авангард» победил «Северсталь»
  • 19:19
    • «Магнитка» на выезде обыграла «Торпедо»
  • 19:11
    • СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле
  • 18:55
    • Зидан может пропустить матч с «Осасуной» из-за случая коронавируса в своем окружении
  • 18:35
    • «Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Будет ли легким для «Эвертона» матч с «Ротерхэмом»?

    «Эвертон» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Кубок Англии 9 явнаря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Ротерхэм
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ротерхэм»
    «Эвертон» начинает борьбу в Кубке Англии
    «Эвертон» встретится на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Бирмингеме, начало — в 15:00 мск. «Эвертон» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эвертон»

    Это будет первый для «Эвертона» поединок в Кубке Англии нынешнего розыгрыша. Клуб после 16 сыгранных находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая лидеру четыре балла.

    В декабре «Ириски» не проиграли ни одной встречи в рамках АПЛ, выиграв четыре игры при одном мировом исходе, сыграв еще в начале месяца 1:1 в гостях с «Бернли».

    Затем клуб из Ливерпуля поочередно переиграл в этот период на своей арене «Арсенал» (2:1) и «Челси» (1:0), а также на выезде «Лестер» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Правда, он в этот удачный отрезок завершил выступление в Кубке лиги, уступив дома «МЮ» со счетом 0:2. Тем не менее, в первый день нового года мерсисайдцы уступили на своем поле «Вест Хэму» (0:1).

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» такде проведет свой первый матч в Кубке Англии текущего сезона. Команда выступает во втором по рангу дивизионе Англии — Чемпионшипе.

    В минувшем туре «Ротерхэм Юнайтед» на своем поле уступил «Барнсли» (1:2). При этом команда находится над пропастью — на 23, предпоследнем месте в зоне вылета.

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • 05/01/2021

    • Мало кто сомневается, что эта команда в нынешнем сезоне будет бороться исключительно за выживание. При этом шансы сохранить прописку в Чемпионшип у клуба не особо высокие.

    Коллектив не так мало забивает (19 мячей в 20 матчах), но оборона не отличается надежностью. «Ротерхэм» одержал только одну победу в девяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Брага — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаньенсе — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.53
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    «Эвертон» — «Ротерхэм» 08.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.62.
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры