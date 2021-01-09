«Эвертон» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Кубок Англии 9 явнаря 2021 года

«Эвертон» встретится на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Бирмингеме, начало — в 15:00 мск. «Эвертон» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Это будет первый для «Эвертона» поединок в Кубке Англии нынешнего розыгрыша. Клуб после 16 сыгранных находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая лидеру четыре балла.

В декабре «Ириски» не проиграли ни одной встречи в рамках АПЛ, выиграв четыре игры при одном мировом исходе, сыграв еще в начале месяца 1:1 в гостях с «Бернли».

Затем клуб из Ливерпуля поочередно переиграл в этот период на своей арене «Арсенал» (2:1) и «Челси» (1:0), а также на выезде «Лестер» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

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Правда, он в этот удачный отрезок завершил выступление в Кубке лиги, уступив дома «МЮ» со счетом 0:2. Тем не менее, в первый день нового года мерсисайдцы уступили на своем поле «Вест Хэму» (0:1).

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» такде проведет свой первый матч в Кубке Англии текущего сезона. Команда выступает во втором по рангу дивизионе Англии — Чемпионшипе.

В минувшем туре «Ротерхэм Юнайтед» на своем поле уступил «Барнсли» (1:2). При этом команда находится над пропастью — на 23, предпоследнем месте в зоне вылета.

Мало кто сомневается, что эта команда в нынешнем сезоне будет бороться исключительно за выживание. При этом шансы сохранить прописку в Чемпионшип у клуба не особо высокие.

Коллектив не так мало забивает (19 мячей в 20 матчах), но оборона не отличается надежностью. «Ротерхэм» одержал только одну победу в девяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,62. 0