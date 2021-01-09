«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Примеры 9 января 2021 года

«Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

В минувшем туре «Атлетико» на выезде переиграл «Алавес» (1:2). При этом мадридцы укрепились на 1 месте.

Сейчас отрыв от ближайшего конкурента «Реала» составляет 2 очка. Между тем, у «матрасников» еще 2 матча в запасе.

Оборона у команды Диего Симеоне — настоящее золото. В 15 матчах команда пропустила только 6 мячей, что является лучшим результатом в Примере.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Даже обидный вылет из Кубка Испании от провинциальной «Корнельи» (1:0) не должен унять запал мадридцев в чемпионской гонке. Так что в этом матче хозяева будут настроены исключительно на викторию.

«Атлетик»

Баски в минувшем туре дали знатный бой «Барселоне», однако в итоге уступили (2:3). Теперь «Атлетик» занимает 9 место в турнирной таблице.

Типичный середняк Примеры верен себе. Парни из Бильбао могу потерять очки на ровном месте, но, вместе с тем, способны на сенсацию.

Вообще же, против «Атлетико» баски играют не так, чтобы уж ярко. Из пяти последних поединков «Атлетик» выиграл лишь однажды и один раз сыграл вничью при трех поражениях.

Вероятно, гости в этом матче будут рады и ничьей. Вот только добыть ее на поле лидера — та еще задачка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.57, на ничью за 3.75, а на «Атлетик» — за 7.30.

Хозяева, разумеется, стремятся укрепиться на лидирующих позициях. Так что мадридцы намерены победить.

«Атлетик» нестабилен, но просто так не сдастся даже лидеру. Однако, скорее всего, покинет поле на щите.

Силы соперников явно не равны, к тому же мадридцы сейчас демонстрируют стабильные результаты. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 1.57 0