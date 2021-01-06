«Наполи» — «Специя». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Наполи»
Неаполитанцы и стабильность — две точки в разных плоскостях. Команда Дженнаро Гаттузо традиционно претендует на высокие места, но сейчас обжились на 4 месте.
В минувшем туре «Наполи» добыло победу на выезде. Жертвой неаполитанцев стал «Кальяри» (1:4).
Дубль в том матче оформил Петр Зелиньски, который наверняка скажет свое веское слово и в этом матче. Тем более, не смогут сыграть Дрис Мертенс и Виктор Осимхен. Оба — травмированы.
В матче с однозначным претендентом на вылет неаполитанцы явно настроены на убедительную победу. Вероятно, команда Гаттузо сможет ее добиться.
«Специя»
«Специя» в минувшем туре дома минимально уступила «Вероне». В общем, падение новичка элиты продолжается.
И ведь вряд ли кто-то ожидал иного сценария. Скорее, все приходит на круги своя. «Специя» изначально котировалась в качестве без пяти минут вылетающего.
В этом матче гостям явно ничего не светит. Уж слишком заметна разница в классе команд. Тем паче, «Специя» проиграла три последних матча кряду.
Последняя виктория пришлась еще на начало ноября. Тогда «Специя» на выезде сенсационно переиграла «Беневенто».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.23, на ничью за 7.00, а на «Специю» — за 13.50.
«Наполи» вряд ли испытает заметные трудности с добычей трех очков.
«Специя» пропускает многовато (в среднем — 2 гола за матч). Вероятнее всего, гости уступят оппоненту еще в первом тайме.
Хозяевам борются за самые высокие места, и не имеют морального права раздаривать очки аутсайдерам. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» в 1 тайме с коэффициентом 1.58 0