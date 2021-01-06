«Наполи» — «Специя». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Наполи» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Специя».

«Наполи»

Неаполитанцы и стабильность — две точки в разных плоскостях. Команда Дженнаро Гаттузо традиционно претендует на высокие места, но сейчас обжились на 4 месте.

В минувшем туре «Наполи» добыло победу на выезде. Жертвой неаполитанцев стал «Кальяри» (1:4).

Дубль в том матче оформил Петр Зелиньски, который наверняка скажет свое веское слово и в этом матче. Тем более, не смогут сыграть Дрис Мертенс и Виктор Осимхен. Оба — травмированы.

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В матче с однозначным претендентом на вылет неаполитанцы явно настроены на убедительную победу. Вероятно, команда Гаттузо сможет ее добиться.

«Специя»

«Специя» в минувшем туре дома минимально уступила «Вероне». В общем, падение новичка элиты продолжается.

И ведь вряд ли кто-то ожидал иного сценария. Скорее, все приходит на круги своя. «Специя» изначально котировалась в качестве без пяти минут вылетающего.

В этом матче гостям явно ничего не светит. Уж слишком заметна разница в классе команд. Тем паче, «Специя» проиграла три последних матча кряду.

Последняя виктория пришлась еще на начало ноября. Тогда «Специя» на выезде сенсационно переиграла «Беневенто».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.23, на ничью за 7.00, а на «Специю» — за 13.50.

«Наполи» вряд ли испытает заметные трудности с добычей трех очков.

«Специя» пропускает многовато (в среднем — 2 гола за матч). Вероятнее всего, гости уступят оппоненту еще в первом тайме.

Хозяевам борются за самые высокие места, и не имеют морального права раздаривать очки аутсайдерам. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» в 1 тайме с коэффициентом 1.58 0