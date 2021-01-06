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    «Наполи» сразу расставит акценты

    «Наполи» — «Специя». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Специя»
    Петр Зелиньски
    «Наполи» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Специя».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    «Наполи»

    Неаполитанцы и стабильность — две точки в разных плоскостях. Команда Дженнаро Гаттузо традиционно претендует на высокие места, но сейчас обжились на 4 месте.

    В минувшем туре «Наполи» добыло победу на выезде. Жертвой неаполитанцев стал «Кальяри» (1:4).

    Дубль в том матче оформил Петр Зелиньски, который наверняка скажет свое веское слово и в этом матче. Тем более, не смогут сыграть Дрис Мертенс и Виктор Осимхен. Оба — травмированы.

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    В матче с однозначным претендентом на вылет неаполитанцы явно настроены на убедительную победу. Вероятно, команда Гаттузо сможет ее добиться.

    «Специя»

    «Специя» в минувшем туре дома минимально уступила «Вероне». В общем, падение новичка элиты продолжается.

    И ведь вряд ли кто-то ожидал иного сценария. Скорее, все приходит на круги своя. «Специя» изначально котировалась в качестве без пяти минут вылетающего.

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    • В этом матче гостям явно ничего не светит. Уж слишком заметна разница в классе команд. Тем паче, «Специя» проиграла три последних матча кряду.

    Последняя виктория пришлась еще на начало ноября. Тогда «Специя» на выезде сенсационно переиграла «Беневенто».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.23, на ничью за 7.00, а на «Специю» — за 13.50.

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    «Наполи» вряд ли испытает заметные трудности с добычей трех очков.

    «Специя» пропускает многовато (в среднем — 2 гола за матч). Вероятнее всего, гости уступят оппоненту еще в первом тайме.

    Хозяевам борются за самые высокие места, и не имеют морального права раздаривать очки аутсайдерам. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» в 1 тайме с коэффициентом 1.58 0

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