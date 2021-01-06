«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Лацио» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Фиорентина».

«Лацио»

Римляне все еще пребывают вне еврокубковой зоны. Страшно подумать, но «Лацио» с блестящим Чиро Иммобиле на острие атак проваливает сезон.

Вот и минувший тур команде не удался. Лишь ничья на выезде в матче с «Дженоа» (1:1) вряд ли устроила римлян.

Сейчас лациале имеют в своем активе только 22 очка в 15 матчах. При этом разница забитых и пропущенных мячей у команды отрицательная — 23:24.

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В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Хоакина Корреа и Мохамеда Фареса. Оба этих игрока травмированы. Зато в строю Иммобиле!

«Фиорентина»

«Фиорентина» в минувшем туре сыграла дома вничью с «Болоньей». Счет в матче соответствовал его содержанию — 0:0.

14 место с четырехочковым гандикапом от зоны вылета — таковы невеселые реалии некогда грозного клуба. Впрочем, кризис «фиалок» стартовал не вчера.

Визит на «Стадио Олимпико» изначально не сулит флорентийцам ничего радостного. Куда там, ведь из последних пяти свиданий с лациале команда выудила лишь одну ничью при четырех поражениях.

Нет сомнений, что многое будет зависеть от того, насколько долго смогут продержаться гости. Вероятнее всего, «фиалок» все же ожидает поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.86, на ничью за 3.91, а на «Фиорентину» — за 4.16.

За хозяев отчетливо сыграет фактор наличия такого мастера, как Чиро Иммобиле.

«Фиорентина» слабовато атакует, да и с римлянами играет неудачно.

Хозяевам срочно нужно подниматься в турнирной таблице, и, вероятно, в этом матче они добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 1.86 0