«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Лацио»
Римляне все еще пребывают вне еврокубковой зоны. Страшно подумать, но «Лацио» с блестящим Чиро Иммобиле на острие атак проваливает сезон.
Вот и минувший тур команде не удался. Лишь ничья на выезде в матче с «Дженоа» (1:1) вряд ли устроила римлян.
Сейчас лациале имеют в своем активе только 22 очка в 15 матчах. При этом разница забитых и пропущенных мячей у команды отрицательная — 23:24.
В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Хоакина Корреа и Мохамеда Фареса. Оба этих игрока травмированы. Зато в строю Иммобиле!
«Фиорентина»
«Фиорентина» в минувшем туре сыграла дома вничью с «Болоньей». Счет в матче соответствовал его содержанию — 0:0.
14 место с четырехочковым гандикапом от зоны вылета — таковы невеселые реалии некогда грозного клуба. Впрочем, кризис «фиалок» стартовал не вчера.
Визит на «Стадио Олимпико» изначально не сулит флорентийцам ничего радостного. Куда там, ведь из последних пяти свиданий с лациале команда выудила лишь одну ничью при четырех поражениях.
Нет сомнений, что многое будет зависеть от того, насколько долго смогут продержаться гости. Вероятнее всего, «фиалок» все же ожидает поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.86, на ничью за 3.91, а на «Фиорентину» — за 4.16.
За хозяев отчетливо сыграет фактор наличия такого мастера, как Чиро Иммобиле.
«Фиорентина» слабовато атакует, да и с римлянами играет неудачно.
Хозяевам срочно нужно подниматься в турнирной таблице, и, вероятно, в этом матче они добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 1.86 0