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    «Чайки» и «волки» сыграют по привычке вничью?

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз с коэффициентом 3.28 на матч чемпионата Англии 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
    В субботу, 2 января, «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сразится с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура АПЛ. Поединок начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2021 года
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  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.90
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    «Брайтон»

    «Брайтон» с 13 набранными баллами в турнирной таблице АПЛ находится на 17 позиции, опережая зону вылета всего на два балла.

    «Чайки» не могут победить на протяжении последних семи игр чемпионата, сыграв в этот период четыре раза вничью и потерпев три поражение. Одно из них было в минувшем туре дома от «Арсенала» — 0:1.

    А перед этим они трижды делил очки с оппонентами. Так в родных стенах «бело-синие» не справились с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а также разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2) на выезде.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей арене «Брайтон» в текущем первенстве еще не побеждал. В восьми проведенных играх коллектив по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей составляет 7:12.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает в турнирной таблице АПЛ 12 место, набрав в 16 проведенных играх 21 очко, отставая от зоны еврокубков на пять пунктов.

    «Волки» сейчас также находятся не в лучших кондициях. За последние шесть встреч первенства они четыре раза уходили с поля ни с чем, однако смогли в родных стенах обыграть 2:1 «Челси» и сыграть вничью 1:1 с «Тоттенхэмом».

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    • В своей последней проведенной игре «оранжево-черные» не смогли зацепиться за очки в выездном поединке против «МЮ», проиграв 0:1, пропустив гол на третьей компенсированной минуте.

    На выезде «Вулвз» в этом чемпионате Англии еще не делил очки с соперниками, трижды победив при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 6:13.

    В минувшем сезоне эти коллективы обе игры завершили вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительный перевес хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.28.

    Три из четырех последних очных противостояний этих клубов завершились вничью. Вполне возможно, что и данная игра победителя не выявит. Наш прогноз — ничья. 0

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    «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз с коэффициентом 3.28 на матч чемпионата Англии 2 января 2021 года. Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.28
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