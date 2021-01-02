«Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз с коэффициентом 3.28 на матч чемпионата Англии 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сразится с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура АПЛ. Поединок начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон».

«Брайтон»

«Брайтон» с 13 набранными баллами в турнирной таблице АПЛ находится на 17 позиции, опережая зону вылета всего на два балла.

«Чайки» не могут победить на протяжении последних семи игр чемпионата, сыграв в этот период четыре раза вничью и потерпев три поражение. Одно из них было в минувшем туре дома от «Арсенала» — 0:1.

А перед этим они трижды делил очки с оппонентами. Так в родных стенах «бело-синие» не справились с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а также разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2) на выезде.

Календарь и таблица АПЛ

На своей арене «Брайтон» в текущем первенстве еще не побеждал. В восьми проведенных играх коллектив по четыре раза играл вничью и проигрывал, разница мячей составляет 7:12.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает в турнирной таблице АПЛ 12 место, набрав в 16 проведенных играх 21 очко, отставая от зоны еврокубков на пять пунктов.

«Волки» сейчас также находятся не в лучших кондициях. За последние шесть встреч первенства они четыре раза уходили с поля ни с чем, однако смогли в родных стенах обыграть 2:1 «Челси» и сыграть вничью 1:1 с «Тоттенхэмом».

В своей последней проведенной игре «оранжево-черные» не смогли зацепиться за очки в выездном поединке против «МЮ», проиграв 0:1, пропустив гол на третьей компенсированной минуте.

На выезде «Вулвз» в этом чемпионате Англии еще не делил очки с соперниками, трижды победив при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 6:13.

В минувшем сезоне эти коллективы обе игры завершили вничью — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительный перевес хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.80.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.28.

Три из четырех последних очных противостояний этих клубов завершились вничью. Вполне возможно, что и данная игра победителя не выявит. Наш прогноз — ничья. 0