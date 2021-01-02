«Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч Суперлиги 2 января 2021 года

«Аланьяспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 января, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир».

«Аланьяспор»

Клуб из курортной Алании уже успел и в турнирной таблице побыть первым, и это самое лидерство потерять. Сейчас команда упала на 3 место.

Отставание от лидера «Галатасарая» составляет 2 очка, однако у «Аланьяспора» еще на один сыгранный матч больше. При этом оборона команды продолжает действовать надежно — лишь 12 пропущенных мячей.

Минувший тур стал для команды провальным. Поражение от «Газиантепа» (3:1) получилось весьма досадным. Притом, что «Аланьяспор» не выигрывает уже в трех матчах подряд.

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В отчетной встрече «Аланьяспору» не сможет помочь Джейхун Гюльселям. Зато в строю остальная основная обойма.

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» полностью попирает звание действующего чемпиона Турции. Стамбульский клуб находится на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 16 набранных очков.

Минувший тур стал для команды не особо продуктивным. Дома «Истанбул Башакшехир» не сумел обыграть «Касымпашу» (2:2).

Очевидно, что в нынешнем сезоне команде и близко не светит борьба за высокие места. Последняя победа пришлась еще на начало ноября, когда дома был бит «Генчлербирлиги» (2:1).

Правда, в Кубке Турции успел снести с поля «Тюргютлюспор». Стамбульцы забили целых 7 сухих мячей в ворота провинциального оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланьяспор» за 2.44, на ничью за 3.54, а на «Истанбул Башакшехир» — за 2.77.

Хозяева борются за самые высокие места, имея прекрасную оборону.

«Истанбул Башакшехир» и атакует неплохо, но вся соль в том, что действующий чемпион многовато пропускает в свои ворота.

В этой встрече сойдутся две весьма результативные линии атаки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.74 0