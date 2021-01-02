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    «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч Суперлиги 2 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир»
    Эфеджан Караджа
    «Аланьяспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 2 января, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир».
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Января 2021 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 16:00 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Аланьяспор»

    Клуб из курортной Алании уже успел и в турнирной таблице побыть первым, и это самое лидерство потерять. Сейчас команда упала на 3 место.

    Отставание от лидера «Галатасарая» составляет 2 очка, однако у «Аланьяспора» еще на один сыгранный матч больше. При этом оборона команды продолжает действовать надежно — лишь 12 пропущенных мячей.

    Минувший тур стал для команды провальным. Поражение от «Газиантепа» (3:1) получилось весьма досадным. Притом, что «Аланьяспор» не выигрывает уже в трех матчах подряд.

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    В отчетной встрече «Аланьяспору» не сможет помочь Джейхун Гюльселям. Зато в строю остальная основная обойма.

    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» полностью попирает звание действующего чемпиона Турции. Стамбульский клуб находится на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 16 набранных очков.

    Минувший тур стал для команды не особо продуктивным. Дома «Истанбул Башакшехир» не сумел обыграть «Касымпашу» (2:2).

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    • Очевидно, что в нынешнем сезоне команде и близко не светит борьба за высокие места. Последняя победа пришлась еще на начало ноября, когда дома был бит «Генчлербирлиги» (2:1).

    Правда, в Кубке Турции успел снести с поля «Тюргютлюспор». Стамбульцы забили целых 7 сухих мячей в ворота провинциального оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланьяспор» за 2.44, на ничью за 3.54, а на «Истанбул Башакшехир» — за 2.77.

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    Хозяева борются за самые высокие места, имея прекрасную оборону.

    «Истанбул Башакшехир» и атакует неплохо, но вся соль в том, что действующий чемпион многовато пропускает в свои ворота.

    В этой встрече сойдутся две весьма результативные линии атаки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.74 0

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    «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч Суперлиги 2 января 2021 года. Прогноз на «Аланьяспор» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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