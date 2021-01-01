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    Пойдет ли на пользу «ирискам» перенос игры с «Ман Сити»?

    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз с коэффициентом 2.00 на матч чемпионата Англии 1 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вест Хэм»
    Карло Анчелотти
    В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома сыграет с «Вест Хэмом». Встреча, которая пройдет в первый день 2021 года в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2021 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» после 15 сыгранных матчей имеет в своем активе 29 набранных очков, с которыми находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая лидеру три балла.

    В декабре «ириски» не проиграли ни одной встречи в рамках АПЛ, выиграв четыре игры при одном мировом исходе, сыграв еще в начале месяца 1:1 в гостях с «Бернли».

    Затем клуб из Ливерпуля поочередно переиграл в этот период на своей арене «Арсенал» (2:1) и «Челси» (1:0), а также на выезде «Лестер» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Правда, он в этот удачный отрезок завершил выступление в Кубке лиги, уступив дома «МЮ» со счетом 0:2.

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    Отметим, что 28 числа не состоялась игра с «Ман Сити» из-за коронавируса у «горожан». На «Гудисон Парк» в текущем чемпионате Англии «Эвертон» четыре раза победил, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 15:11.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» с 23 очками, набранными в 16 проведенных играх, идет на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, находясь в трех очках отставания от зоны еврокубков.

    «Молотки» не могут победить в рамках английского первенства уже на протяжении четырех встреч, проиграв в гостях «Челси» (0:3) и трижды расписав мировые результаты.

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  • 29/12/2020

    • Так клуб из Лондона поделил очки на своей территории с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Брайтоном» (2:2), а также накануне в гостевой встрече разошелся миром с «Саутгемптоном», сыграв 0:0.

    Вне родных стен «Вест Хэм» в текущем чемпионате Англии по три раза выигрывал и проигрывал, а также еще два раза делил очки с оппонентом, разница мячей в этих матчах составляет 11:11.

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Эвертон» дома победил (2:0), в Лондоне была ничья (1:1), а в этом сезоне в рамках Кубка лиги «ириски» вновь были сильней в родных стенах — 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.72.

    Из-за переноса игры с «Сити», «ириски» имели на три дня отдыха больше своего предстоящего соперника. Вполне возможно, что этого фактора станет достаточно для виктории хозяев. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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    «Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз с коэффициентом 2.00 на матч чемпионата Англии 1 января 2021 года. Прогноз на «Эвертон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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