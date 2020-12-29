«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 29 декабря 2020 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 29 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Лидс».

«Вест Бромвич»

Приняв участие в 15 поединках АПЛ, эта команда смогла набрать всего 8 очков. В турнирной таблице чемпионата «Альбион» находится в красной зоне на 19-м месте и отстает от спасительной 17-й строчки на 5 пунктов.

Единственная победа в Премьер-лиге была добыта «Вест Бромвичем» 28 ноября. В десятом туре хозяева на «Хоторнс» воспользовались кризисом «Шеффилд Юнайтед» и обыграли соперников минимально (1:0).

Затем «дрозды» потерпели поражения от «Кристал Пэлас» (1:5) и «Ньюкасла» (1:2). А после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) тренер Славен Билич был отправлен в отставку. Командой теперь руководит Сэм Эллардайс.

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В первом поединке под его опекой «Вест Бромвич» крупно влетел «Астон Вилле» (0:3). А в последнем туре «дрозды» на «Энфилде» смогли отобрать очки у «Ливерпуля» (1:1).

«Лидс»

После 15 туров Премьер-лиги команда из одноименного города находится на 12 месте с 20 баллами в копилке. На данный момент этот коллектив отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов.

В последних матчах «Лидс» демонстрирует разные результаты. В шести недавних поединках «Юнайтед» по три раза выиграл и проиграл. Осень «павлины» провели победой над «Эвертоном» (1:0).

А зиму подопечные Марсело Бьелсы встретили двумя поражениями кряду. В одном из матчей «Лидс» уступил «Челси» (3:1), а в 12-м туре этот коллектив дома не справился с «Вест Хэмом» (1:2).

После двух неудачных встреч «павлины» смогли разгромить «Ньюкасл» (5:2), но уже в следующем поединке «Лидс» и сам крупно влетел «Манчестер Юнайтед» (2:6). В 15-м туре коллектив Бьелсы обыграл «Бернли» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вест Бромвича» в игре 16-го тура АПЛ оценивается в 3.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.70, а на победу «Лидса» — 2.06.

Сэм Эллардайс пытается слепить команду, активно действующую на контратаках. Однако пока у «дроздов» дела не пошли на улучшение.

Возможно, в поединке против схожего по силе и классу соперника хозяева проявят себя в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вест Бромвича» больше 1 за 1.60. 0