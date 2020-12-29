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    Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.03 на чемпионат Англии 29 декабря 2020 года

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    «Манчестер Юнайтед» встретится на «Олд Траффорд» с «Вулверхэмптоном» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» в начале декабря уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу» (2:3) и не вышел из группы, заняв третье место. Затем манкунианцы разошлись миром с «Ман Сити» в домашнем дерби — 0:0.

    Затем «МЮ» на выезде удержал победу над «Шеффилдом» (3:2), а вернувшись домой разгромил «Лидс» со счетом 6:2.

    В последних матчах манчестерский клуб на выезде выбил «Эвертон» (2:0) из Кубка лиги, а в АПЛ упустил гостевую победу над «Лестером» — 2:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 14 туров АПЛ «МЮ» с 27 очками идет на 4-м месте, разница мячей 30-23. Десять голов забил Бруну Фернандеш, еще 6 у Маркуса Рэшфорда.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» закончили ноябрь выездной победой над «Арсеналом» (2:1), а вот декабрь начался с разгрома на «Энфилде» от «Ливерпуля» — 0:4.

    Вернувшись домой, «Вулверхэмптон» уступил «Астон Вилле» (0:1) из-за пенальти в компенсированное время, зато в домашнем матче с «Челси» (2:1) волки сами вырвали победу в компенсированное время.

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  • 26/12/2020

    • В последних матчах «Вулверхэмптон» сначала на выезде уступил «Бернли» (1:2), а затем дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), пропустив на первой минуте и отыгравшись в концовке.

    После 15 туров АПЛ «Вулверхэмптон» с 20 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 15-20, по 4 гола забили Рауль Хименес и Педру Нету, еще 3 — Даниэл Поденсе.

    Прогноз и ставки

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.10, а на победу «Вулверхэмптона» — 6.00.

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    В прошлом сезоне «МЮ» в АПЛ дважды сыграл вничью с «волками»: 1:1 на выезде и 0:0 дома. А в 1/32 кубка Англии команды разошлись миром на «Молине» (0:0), а в переигровке «МЮ» победил дома 1:0.

    «Вулверхэмптон» еще ни разу не победил на «Олд Траффорд», проиграв 5 из 7 выездов к «МЮ». Прогнозируем, что манчестерский клуб не проиграет дома.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.98 и ТБ 2,5 за 1.89. 0

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