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    «Сантос» обеспечит результативное начало

    «Сантос» — «Сеара». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на чемпионат Бразилии 28 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Сеара»
    Мариньо
    «Сантос» сыграет на своем поле с «Сеарой» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 00:15 мск. Прогноз на «Сантос» — «Сеара».

    «Сантос»

    «Сантос» пребывает на 8 месте в турнирной таблице. Для столь именитого клуба такая диспозиция — настоящий провал.

    Лишь 38 набранных очков в 26 матчах — явное свидетельство проблем в команде. Что уж говорить, если «Сантос» умудрился проиграть целых 8 раз.

    Естественно, столь амбициозный клуб будет до последнего бороться за самые высокие места. Отставание от 4 места составляет 6 очков.

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    Разумеется, в матче со скромной «Сеарой» хозяева ждут исключительно победы. Тем более, «Сантос» не выигрывает уже три матча кряду.

    «Сеара»

    «Сеара» находится на 10 месте в турнирной таблице, и, в кои-то веки, не рассматривается в качестве претендента на вылет. Сейчас в копилке команды 35 пунктов.

    В минувшем туре «Сеара» удачно погостила у «Форталезы» (0:2). Все голы команда забила во втором тайме, а в первом умудрилась не реализовать пенальти.

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    • «Сеара» в последних выездных матчах просто-таки зверствует! Три предыдущих гастроли были проведены образцово — 3 победы над «Васко да Гамой», «Баией» и «Форталезой».

    В Сантосе гости наверняка попытаются совершить очередной подвиг. Правда, для этого придется прыгнуть выше своей головы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сантос» за 2.11, на ничью за 3.46, а на «Сеару» — за 3.44.

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    «Сантос» будет действовать первым номером, и наверняка сможет открыть счет еще в первом тайме.

    «Сеара» постарается сыграть на своих лучших сторонах. Например, на контратаках.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, и наверняка счет будет открыт еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0

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