«Сантос» — «Сеара». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на чемпионат Бразилии 28 декабря 2020 года

«Сантос»
«Сантос» пребывает на 8 месте в турнирной таблице. Для столь именитого клуба такая диспозиция — настоящий провал.
Лишь 38 набранных очков в 26 матчах — явное свидетельство проблем в команде. Что уж говорить, если «Сантос» умудрился проиграть целых 8 раз.
Естественно, столь амбициозный клуб будет до последнего бороться за самые высокие места. Отставание от 4 места составляет 6 очков.
Разумеется, в матче со скромной «Сеарой» хозяева ждут исключительно победы. Тем более, «Сантос» не выигрывает уже три матча кряду.
«Сеара»
«Сеара» находится на 10 месте в турнирной таблице, и, в кои-то веки, не рассматривается в качестве претендента на вылет. Сейчас в копилке команды 35 пунктов.
В минувшем туре «Сеара» удачно погостила у «Форталезы» (0:2). Все голы команда забила во втором тайме, а в первом умудрилась не реализовать пенальти.
«Сеара» в последних выездных матчах просто-таки зверствует! Три предыдущих гастроли были проведены образцово — 3 победы над «Васко да Гамой», «Баией» и «Форталезой».
В Сантосе гости наверняка попытаются совершить очередной подвиг. Правда, для этого придется прыгнуть выше своей головы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сантос» за 2.11, на ничью за 3.46, а на «Сеару» — за 3.44.
«Сантос» будет действовать первым номером, и наверняка сможет открыть счет еще в первом тайме.
«Сеара» постарается сыграть на своих лучших сторонах. Например, на контратаках.
Обе команды обороняются не лучшим образом, и наверняка счет будет открыт еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0