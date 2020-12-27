«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на АПЛ 27 декабря 2020 года

«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 22:15 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» — крепкий середняк АПЛ, способный сотворить сенсацию. Сейчас команде находится чуть ближе к борьбе за выход в еврокубки, чем к опасной зоне.

11 место с 20 очками, конечно, не является супердостижением, да и результативность хромает на обе ноги. Все-таки 14 забитых мячей в 14 матчей — явно не лучший результат.

Минувший тур «волки» провели не лучшим образом. Поражение от одного из аутсайдеров «Бернли» (2:1) стало однозначным разочарованием.

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С «Тоттенхэмом» у «волков» непростые взаимоотношения. В последних четырех матчах тенденция такова: поочередно побеждают исключительно гости.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» борется за чемпионский титул, и не только на словах. Жозе Моуринью — тренер очень амбициозный, но его команда пока только шестая.

«Шпоры» знатно растеряли очков, и сейчас отстают от лидера «Ливерпуля» на 6 очков. Вот и в предыдущем туре лондонцы дома уступили «Лестеру» (0:2).

Правда, команда Моуринью немного реабилитировалась в Кубке Английской лиги. «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира, обыграв «Сток Сити» (1:3).

К слову, отрадно, что в последнем кубковом матче по одному точному выстрелу на счету у лидеров атаки «шпор» Харри Кейна и Гарета Бэйла. Их лучшие качества команде пригодятся и на «Молинью».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.27, на ничью за 3.32, а на «Вулверхэмптон» — за 3.58.

«Волки» будут делать все, дабы подняться повыше в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» жаждет реабилитации за поражение от «Лестера», к тому же неплохо играет на выезде.

«Шпоры» наверняка постараются забить еще до перерыва, тем более, у них есть, кому это сделать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0