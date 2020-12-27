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    «Шпоры» начнут без увертюр

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на АПЛ 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
    Харри Кейн
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 22:15 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — крепкий середняк АПЛ, способный сотворить сенсацию. Сейчас команде находится чуть ближе к борьбе за выход в еврокубки, чем к опасной зоне.

    11 место с 20 очками, конечно, не является супердостижением, да и результативность хромает на обе ноги. Все-таки 14 забитых мячей в 14 матчей — явно не лучший результат.

    Минувший тур «волки» провели не лучшим образом. Поражение от одного из аутсайдеров «Бернли» (2:1) стало однозначным разочарованием.

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    С «Тоттенхэмом» у «волков» непростые взаимоотношения. В последних четырех матчах тенденция такова: поочередно побеждают исключительно гости.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» борется за чемпионский титул, и не только на словах. Жозе Моуринью — тренер очень амбициозный, но его команда пока только шестая.

    «Шпоры» знатно растеряли очков, и сейчас отстают от лидера «Ливерпуля» на 6 очков. Вот и в предыдущем туре лондонцы дома уступили «Лестеру» (0:2).

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    • Правда, команда Моуринью немного реабилитировалась в Кубке Английской лиги. «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира, обыграв «Сток Сити» (1:3).

    К слову, отрадно, что в последнем кубковом матче по одному точному выстрелу на счету у лидеров атаки «шпор» Харри Кейна и Гарета Бэйла. Их лучшие качества команде пригодятся и на «Молинью».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.27, на ничью за 3.32, а на «Вулверхэмптон» — за 3.58.

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    «Волки» будут делать все, дабы подняться повыше в турнирной таблице.

    «Тоттенхэм» жаждет реабилитации за поражение от «Лестера», к тому же неплохо играет на выезде.

    «Шпоры» наверняка постараются забить еще до перерыва, тем более, у них есть, кому это сделать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0

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