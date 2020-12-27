«Утрехт» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Нидерландов 27 декабря 2020 года

27 декабря в перенесенном поединке первого тура чемпионата Нидерландов по футболу «Утрехт» дома сразится с «АЗ Алкмаром». Встреча начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Утрехт» — «АЗ Алкмар».

«Утрехт»

По итогам 13 игр нидерландского первенства «Утрехт» с 16 очками находится на десятом месте в турнирной таблице, отставая от вышестоящего коллектива всего на два пункта.

Клуб из одноименного города в своем последнем сыгранном поединке чемпионата смог на выезде переиграть «Эммен» со счетом 3:2. Этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

В этот неудачный период коллектив поровну поделил фиаско с мировыми результатами, все которые пришлись на матчу Эредивизии и были в отрезке последних шести встреч.

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В родных стенах «Утрехт» в текущем чемпионате Нидерландов уступил только в одной игре, еще два матча он выиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница мячей в этих поединках составила 8:8.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» набрал 26 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии, уступая вышестоящему коллективу три пункта.

Отметим, что «сырные фермеры» пока за весь турнир потерпели лишь одно фиаско, которое состоялось в начале декабря на своей арене от соседа по турнирке «Гронингена» (1:2).

После того матча они неудачно сыграли в ЛЕ, проиграв там «Риеке» (1:2) и завершив там выступление. Затем алкарцы выиграли три встречи подряд (все в чемпионате страны). Так в своем последнем проведенном поединке они в родных стенах переиграли 3:1 «Витесс».

В выездных встречах текущего первенства Нидерландов АЗ еще не знал горечи поражений, трижды победив при трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 17:11.

Этим летом эти клубы провели товарняк, в котором «Утрехт» дома обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 1:0, а в минувшем чемпионате «сырные фермеры» выиграли в гостях — 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «АЗ Алкмара» — 2.38, победа «Утрехта» — 2.80, ничья — 3.82.

За последние восемь очных встреч этих команд более трех голов забито не было. Ожидаем, что и данная встреча не превысит этот тотал. Наш прогноз — ТМ 3,5. 0