ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНеизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Выходные и рабочие дни в 2021Выходные и рабочие дни в 2021. Плюс спортивный календарь
  • 23:45
    • Бенитес может сменить Тедеско в «Спартаке»
  • 21:26
    • «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
    Все новости спорта

    Заключительный матч года не порадует голами?

    «Утрехт» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Нидерландов 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «АЗ Алкмар»
    «АЗ Алкмар»
    27 декабря в перенесенном поединке первого тура чемпионата Нидерландов по футболу «Утрехт» дома сразится с «АЗ Алкмаром». Встреча начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Утрехт» — «АЗ Алкмар».
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 27 Декабря 2020 года
    Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Утрехт 16:30 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Утрехт»

    По итогам 13 игр нидерландского первенства «Утрехт» с 16 очками находится на десятом месте в турнирной таблице, отставая от вышестоящего коллектива всего на два пункта.

    Клуб из одноименного города в своем последнем сыгранном поединке чемпионата смог на выезде переиграть «Эммен» со счетом 3:2. Этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    В этот неудачный период коллектив поровну поделил фиаско с мировыми результатами, все которые пришлись на матчу Эредивизии и были в отрезке последних шести встреч.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Утрехт» в текущем чемпионате Нидерландов уступил только в одной игре, еще два матча он выиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница мячей в этих поединках составила 8:8.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» набрал 26 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии, уступая вышестоящему коллективу три пункта.

    Отметим, что «сырные фермеры» пока за весь турнир потерпели лишь одно фиаско, которое состоялось в начале декабря на своей арене от соседа по турнирке «Гронингена» (1:2).

  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • Вариантов не слишком много, тем более что у каталонцев финансовые проблемы
  • 24/12/2020

    • После того матча они неудачно сыграли в ЛЕ, проиграв там «Риеке» (1:2) и завершив там выступление. Затем алкарцы выиграли три встречи подряд (все в чемпионате страны). Так в своем последнем проведенном поединке они в родных стенах переиграли 3:1 «Витесс».

    В выездных встречах текущего первенства Нидерландов АЗ еще не знал горечи поражений, трижды победив при трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 17:11.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Этим летом эти клубы провели товарняк, в котором «Утрехт» дома обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 1:0, а в минувшем чемпионате «сырные фермеры» выиграли в гостях — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «АЗ Алкмара» — 2.38, победа «Утрехта» — 2.80, ничья — 3.82.

    За последние восемь очных встреч этих команд более трех голов забито не было. Ожидаем, что и данная встреча не превысит этот тотал. Наш прогноз — ТМ 3,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Германия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бристоль — Уиком
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фулхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Утрехт» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Нидерландов 27 декабря 2020 года. Прогноз на «Утрехт» — «АЗ Алкмар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры