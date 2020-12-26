«Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз и ставка с 2.14 коэффициентом на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

«Мидлсбро»
В нынешнем первенстве «Речники» заработали 33 пункта, позволяющие команде находиться сейчас на шестой позиции в турнирной таблице.
Еще недавно у клуба была серия из 10 поединков поражений кряду в Чемпионшипе. Эту беспроигрышную серию в первенстве прервал на его поле «Норвич» (0:1).
После того, как он разгромил «Дерби Каунти» (3:0) его снова ожидала неудача — против «Хаддерсфилда» (2:3). На нее коллектив отреагировал победой над «Суонси» (2:1).
В трех предыдущих играх, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» одержал победы, но и они пришли на смену трем поражениям кряду.
«Ротерхэм»
У «Ротерхэма» на счету числится 16 зачетных пунктов, с которыми коллектив идет на 21 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая зону вылета по разнице мячей.
«Мельники» сейчас переживают крайне тяжелый период, проиграв за последние восемь матчей в шести из них при одном выигрыше.
Так, команда потерпела фиаско в гостях «Суонси» (0:1) и КПР (2:3), дома «Брентфорду» (0:2), а также на выезде «Ковентри» (1:3), «Уотфорду» (0:2) и «Блэкберн» (1:2).
Единственная победа в этой серии имела место в предпоследнем туре против «Бристоль Сити» (2:0). Также была ничья с «Борнмутом» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23.
Успех гостей оценивается в 4,12, тогда как ничья — в 3,05.
Наши прогноз и ставка — победа «Мидлсбро», и в матче будет забито два или больше голов за 2,14. 0