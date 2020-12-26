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    Удержится ли «Мидлсбро» в зоне плей-офф Чемпионшипа?

    «Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз и ставка с 2.14 коэффициентом на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ротерхэм»
    «Мидлсбро» занимает 6-е место
    В субботу, 26 декабря, в рамках 21-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» в родных стенах примет «Ротерхэм». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Ротерхэм».

    «Мидлсбро»

    В нынешнем первенстве «Речники» заработали 33 пункта, позволяющие команде находиться сейчас на шестой позиции в турнирной таблице.

    Еще недавно у клуба была серия из 10 поединков поражений кряду в Чемпионшипе. Эту беспроигрышную серию в первенстве прервал на его поле «Норвич» (0:1).

    После того, как он разгромил «Дерби Каунти» (3:0) его снова ожидала неудача — против «Хаддерсфилда» (2:3). На нее коллектив отреагировал победой над «Суонси» (2:1).

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    В трех предыдущих играх, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» одержал победы, но и они пришли на смену трем поражениям кряду.

    «Ротерхэм»

    У «Ротерхэма» на счету числится 16 зачетных пунктов, с которыми коллектив идет на 21 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая зону вылета по разнице мячей.

    «Мельники» сейчас переживают крайне тяжелый период, проиграв за последние восемь матчей в шести из них при одном выигрыше.

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    • Так, команда потерпела фиаско в гостях «Суонси» (0:1) и КПР (2:3), дома «Брентфорду» (0:2), а также на выезде «Ковентри» (1:3), «Уотфорду» (0:2) и «Блэкберн» (1:2).

    Единственная победа в этой серии имела место в предпоследнем туре против «Бристоль Сити» (2:0). Также была ничья с «Борнмутом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23.

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    Успех гостей оценивается в 4,12, тогда как ничья — в 3,05.

    Наши прогноз и ставка — победа «Мидлсбро», и в матче будет забито два или больше голов за 2,14. 0

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