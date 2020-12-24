«Сабаил» — «Габала». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Азербайджана 24 декабря 2020 года

«Сабаил» встретится с «Габалой» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря в Баку, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Сабаил» — «Габала».

«Сабаил»

«Сабаил» после 11-ти сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Учитывая, что в высшем дивизионе выступают всего лишь восемь команд, результат явно так себе.

В текущем сезоне «Сабаил» стартовал с трех поражений, однако после этого команда потерпела только одно поражение.

В прошлом туре «Сабаил» выиграл на своем поле у «Кешли».

Интересно, что в этом чемпионате «Сабаил» не смог забить только в одной игре. При этом клуб из Баку и пропускал почти в каждом матче.

«Габала»

У «Габалы» на одно очко меньше, но в таблице команда занимает только предпоследнее место. При этом гости еще и провели на одну игру больше.

На данный момент «Габала» одержала всего лишь две победы — меньше всех в текущем чемпионате.

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Кроме того, «Габала» — худшая по количеству пропущенных мячей.

В гостях «Габала» трижды уступила, однажды сыграла вничью и одержала одну победу.

Прогноз и ставка

На «Сабаил» в предстоящем матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Габалы» — за 3.26.

Глядя на все предыдущие результаты этих команд, здесь напрашиваются две ставки.

Первая — на ничью за 3.32. Либо на точный счет 1:1 за 5.60.

И вторая — на обе забьют за 1.86. 0