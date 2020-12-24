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    Сможет ли «Сабаил» удивить «Габалу»?

    «Сабаил» — «Габала». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Азербайджана 24 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Габала»
    «Сабаил»
    «Сабаил» встретится с «Габалой» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря в Баку, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Сабаил» — «Габала».

    «Сабаил»

    «Сабаил» после 11-ти сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Учитывая, что в высшем дивизионе выступают всего лишь восемь команд, результат явно так себе.

    В текущем сезоне «Сабаил» стартовал с трех поражений, однако после этого команда потерпела только одно поражение.

    В прошлом туре «Сабаил» выиграл на своем поле у «Кешли».

    Интересно, что в этом чемпионате «Сабаил» не смог забить только в одной игре. При этом клуб из Баку и пропускал почти в каждом матче.

    «Габала»

    У «Габалы» на одно очко меньше, но в таблице команда занимает только предпоследнее место. При этом гости еще и провели на одну игру больше.

    На данный момент «Габала» одержала всего лишь две победы — меньше всех в текущем чемпионате.

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    Кроме того, «Габала» — худшая по количеству пропущенных мячей.

    В гостях «Габала» трижды уступила, однажды сыграла вничью и одержала одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Сабаил» в предстоящем матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Габалы» — за 3.26.

    Глядя на все предыдущие результаты этих команд, здесь напрашиваются две ставки.

    Первая — на ничью за 3.32. Либо на точный счет 1:1 за 5.60.

    И вторая — на обе забьют за 1.86. 0

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