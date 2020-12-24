«Алавес» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Ла Лиги 24 декабря 2020 года

В 15 туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Эйбар». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 24 декабря. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Эйбар».

«Алавес»

Футбольный клуб из города Витория-Гастейс в турнирной таблице Примеры находится на 17 месте. После 14 сыгранных матчей он имеет 14 очков. Красную зону команда опережает только по дополнительным показателям.

Не так давно «Алавес» в Ла Лиге провел неплохой отрезок из шести поединков без поражений. В двух встречах этого периода «славные» победили. В одном из таких матчей команда прихлопнула «Вальядолид» (2:0).

А затем подопечные Пабло Мачина разошлись миром с «Барселоной» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Валенсией» (2:2). Далее была гостевая победа над «Реалом» (2:1) и ничья с «Реалом Сосьедад» (0:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А оборвалась данная серия в игре с «Уэской» (0:1). Позже в Кубке Испании «Алавес» прошел «Ринкон» из Терсеры (2:0). В последнем туре «уничтожители бобов» одержали верх над «Сельтой» (2:0).

«Эйбар»

Другая команда из Страны Басков в 14 поединках чемпионата заработала 14 баллов. В таблице Ла Лиги она занимает 14 строчку и опережает красную зону на 1 пункт.

У «Эйбара» также был неплохой период, в котором клуб не проигрывал. В пяти турах Примеры «оружейники» четырежды разошлись миром с соперниками и раз победили.

Сперва были ничейные встречи с «Уэской» (1:1) и «Хетафе» (0:0). А после победы над «Бетисом» (2:0). Подопечные Хосе Луиса Мендилибара не выявили сильнейшего в матчах против «Валенсии» (0:0) и «Реала Сосьедад» (1:1).

Позже беспроигрышная серия команды продолжилась и в Кубке. В 1/64 финала «Эйбар» победил «Расинг Риоха» (2:0). А в последнем матче чемпионата баскский клуб дома уступил «Реалу» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Алавеса» в игре 15-го тура Ла Лиги оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.12, а на победу «Эйбара» — 2.93.

В своих последних матчах две команды выглядели неплохо. Однако они все равно находятся в нижней части таблицы рядом с зоной вылета. В очном поединке кто-то может отскочить чуть вверх.

От предстоящего дерби можно ожидать равной игры, в которой соперники обязательно воспользуются ошибками друг друга и забьют гол или парочку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эйбара» больше 1 за 2.10. 0